Nesli tükenen Kara Akbaba sürüsü görüntülendi

ARDAHAN - Kırmızı Listesi'nde koruma altında bulunan Kızıl Akbabalar sürü halinde cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türü olan ve leşlerin kemik parçalarıyla beslendiği için 'doğa çöpçüsü' olarak da seçilen kara akbaba, Ardahan- Çıldır karayolunda görüntülendi. Ardahan-Çıldır karayolunun eski Beyrehatun köyü mevkiinde Dünya Doğayı Koruma Birliğinin Kırmızı Listesi'nde koruma altında bulunan Kara Akbabalar sürü halinde cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Karayolunu kullanan vatandaşlar, yol kenarında sürü halinde akbabaları cep telefonu ile görüntüledi.