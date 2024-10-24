Nesli Tükenen Kara Akbaba Sürüsü Görüntülendi
Kırmızı Listesi'nde koruma altında bulunan Kızıl Akbabalar, Ardahan-Çıldır karayolunda cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Türkiye'deki en nadir akbaba türü olan kara akbaba, leşlerle beslenerek doğanın dengesini sağlıyor.
Nesli tükenen Kara Akbaba sürüsü görüntülendi
ARDAHAN - Kırmızı Listesi'nde koruma altında bulunan Kızıl Akbabalar sürü halinde cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.
Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türü olan ve leşlerin kemik parçalarıyla beslendiği için 'doğa çöpçüsü' olarak da seçilen kara akbaba, Ardahan- Çıldır karayolunda görüntülendi. Ardahan-Çıldır karayolunun eski Beyrehatun köyü mevkiinde Dünya Doğayı Koruma Birliğinin Kırmızı Listesi'nde koruma altında bulunan Kara Akbabalar sürü halinde cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.
Karayolunu kullanan vatandaşlar, yol kenarında sürü halinde akbabaları cep telefonu ile görüntüledi.