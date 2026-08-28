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Nepal Sel Felaketi: Meta ve TikTok'tan Sahte İçeriklerin Kaldırılması İstendi

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Nepal hükümeti, Meta ve TikTok'tan Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketine ilişkin sosyal medyada yayılan yapay zeka (AI) ürünü görüntüler, sahte bağış QR kodları ve yanıltıcı paylaşımların kaldırılmasını talep etti.

Nepal hükümeti, Meta ve TikTok'tan Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketine ilişkin sosyal medyada yayılan yapay zeka (AI) ürünü görüntüler, sahte bağış QR kodları ve yanıltıcı paylaşımların kaldırılmasını talep etti.

The Kathmandu Post'un haberine göre, hükümet yetkilileri sel felaketinin ardından sosyal medyada yayılan sahte içeriklere ilişkin Meta ve TikTok'un Nepal temsilcileriyle görüştü.

Nepal hükümeti, söz konusu teknoloji devlerinden kamuoyunu yanıltabilecek, yardım çalışmalarını aksatabilecek veya hayatını kaybedenlerin yakınlarının yaşadığı üzüntüyü artırabilecek içeriklere karşı daha hızlı önlem alınmasını talep etti.

Nepal Telekomünikasyon Kurumu (NTA) Direktörü Bijay Kumar Roy, sakıncalı ve yanıltıcı içeriklerin bildirilmesinin ardından mümkün olan en kısa sürede kaldırılmasının talep edildiğini belirtti.

Sosyal medya platformlarıyla doğrudan koordinasyonun önem taşıdığına işaret eden Roy, "Hükümet, TikTok ve Meta'ya yanlış içeriklerin yayınlanır yayınlanmaz otomatik olarak engellenmesi için algoritmalarını proaktif hale getirmeleri konusunda çağrıda bulundu." dedi.

Kaynak: AA
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