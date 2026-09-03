Nepal'de sel felaketi: Can kaybı 1204'e yükseldi

Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal, ülkede meydana gelen sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret ederek, can kaybının artmasından endişe ettiklerini belirtti.

Khanal, Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen sel felaketi hakkında ABD merkezli CBS News'e açıklamalarda bulundu.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Khanal, "Kesinlikle ölü sayısının artmasından endişe ediyoruz." ifadesini kullandı.

Khanal, arama kurtarma ekiplerinin Nepalli ya da yabancı ülke vatandaşı ayrımı yapmadan tamamen "insani perspektif" ile çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Ölü sayısı 1200'ü aştı

Öte yandan, Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından sele ilişkin son bilgileri paylaştı.

Açıklamada, selden etkilenen çeşitli bölgelerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1204'e çıktığı, kayıp olduğu bildirilen 4 binden fazla kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarında 20 binden fazla güvenlik personelinin görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 11 bin 993 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA