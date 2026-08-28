Nepal'deki ani sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi

KATMANDU, 28 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in kuzeyinde çarşamba günü meydana gelen ani sel felaketinin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 469'a yükseldi.

Nepal polisi tarafından cuma günü sabah saatlerinde yapılan açıklamada, kurtarılan kişi sayısının 1.545'e ulaştığı ve etkilenen bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi de perşembe günü yerel saatle 22.00 itibarıyla 977 kişiden haber alınamadığını duyurdu.

Kaynak: Xinhua