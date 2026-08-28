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Nepal'deki ani sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi

Nepal'deki ani sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi
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Nepal'in kuzeyinde çarşamba günü meydana gelen ani sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 469'a çıktı. Polis, 1.545 kişinin kurtarıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi ise 977 kişiden haber alınamadığını bildirdi.

KATMANDU, 28 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in kuzeyinde çarşamba günü meydana gelen ani sel felaketinin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 469'a yükseldi.

Nepal polisi tarafından cuma günü sabah saatlerinde yapılan açıklamada, kurtarılan kişi sayısının 1.545'e ulaştığı ve etkilenen bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi de perşembe günü yerel saatle 22.00 itibarıyla 977 kişiden haber alınamadığını duyurdu.

Kaynak: Xinhua
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