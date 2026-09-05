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Nepal'de Mahsur Kalan Çinli Kurtarıldı

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Nepal'de heyelan ve sel felaketinde bir hidroelektrik santralinde mahsur kalan Çin vatandaşı, Nepal ordusu ve Güney Koreli ekiplerin koordineli çalışmasıyla 10 gün sonra sağ kurtarıldı. Kurtarma operasyonlarında uluslararası ekipler görev alıyor.

KATMANDU, 5 Eylül (Xinhua) -- Heyelan ve sel felaketinin meydana geldiği Nepal'de kurtarma ekipleri, bir hidroelektrik santralinde mahsur kalan Çin vatandaşını kurtardı.

Çin'in Nepal Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Nepal ordusu cumartesi günü Güney Koreli afet uzman ekibiyle koordineli olarak yürüttüğü çalışmada Çin uyruklu kişiyi heyelandan 10 gün sonra kurtarmayı başardı.

Kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Nepal ordusu, çeşitli hidroelektrik santral projelerine ait binaların içinde mahsur kalan kişilere ulaşmak amacıyla Çin, Hindistan ve Güney Kore'den gelen uzmanların da aralarında bulunduğu yabancı teknik ekiplerle koordineli olarak arama ve kurtarma operasyonları yürütüyor.

Yerel medyanın bildirdiğine göre cumartesi günü Nuwakot bölgesinde 64 yaşındaki Nepalli bir kadın da heyelandan 10 gün sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kaynak: Xinhua
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