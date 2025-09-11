Nepal'de Sosyal Medya Yasağı Sonrası Protestolar Şiddetlendi ve 31 Kişi Hayatını Kaybetti

Nepal'de sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan ve 31 kişinin ölümüne neden olan hükümet karşıtı gösterilerde ülke genelindeki hapishanelerden 15 binden fazla mahkum firar etti.

The Kathmandu Post gazetesine göre, Nepal'de 31 kişinin ölümüne neden olan protestolar, Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ve birçok bakanın istifasına rağmen şiddetini artırarak ülkede güvenlik krizine yol açtı.

Hapishane tesislerine baskın düzenleyen protestocuların idari binaları ateşe vermesi ve geçişleri açık bırakması sonucu ülke genelinde 25'ten fazla hapishaneden toplamda 15 bini aşkın mahkum kaçtı.

Hapishanelerdeki kaos ortamı ülkenin pek çok noktasında kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Mahkumlardan neredeyse yarısının kaçtığı bir ıslahevinde polisin ateş açması sonucu 5 mahkum hayatını kaybetti.

Ordunun kaçmaya çalışanlara müdahale ettiği bir başka hapishanede ise 10'dan fazla mahkum yaralandı.

Ordu ve polis, firarlara karşı harekete geçirildi

Başkentte kaçan mahkumların sokaklara inmesinin ardından ordu, hapishane çevresindeki bölgeleri kuşatma altına aldı.

Ülke genelinde firar eden mahkumlar arasında cinayet, tecavüz, insan kaçakçılığı gibi ağır suçlardan hüküm giyenler ve yabancılar olduğu belirtildi.

Bazı mahkumlar kolluk kuvvetleri tarafından yakalanırken bazıları ise sonradan kendi isteğiyle hapishanelere dönerek teslim oldu.

Ülkede şiddet ve siyasi belirsizlik derinleşiyor

Bir yandan da göstericiler, siyasi figürleri ve hükümet binalarını hedef almaya devam ediyor.

Evinin göstericiler tarafından kundaklanmasıyla vücuduna ağır yanıklar alan Eski Nepal Başbakanı Jhala Nath Khanal'ın eşi Ravi Laxmi Chitrakar'ın hastanede tedavisine devam edildiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Aynı olayda yaralanan 27 diğer kişiden 25'i ise taburcu oldu.

Başbakan Oli'nin istifasının ardından ülkedeki siyasi belirsizlik de sürüyor. Kendi içlerinde fikir ayrılıkları yaşayan protestocular henüz geçici hükümeti yönetmesi için aday gösterecekleri kişiyi oy birliğiyle seçemedi.

Nepal'deki protestolar

Nepal'de, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle erişim engellenmişti.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarının yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti.

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı. Çıkan olaylarda 31 kişi hayatını kaybetmiş, 1000'den fazla kişi yaralanmıştı.

Ardından Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Söz konusu açıklamalara rağmen yatışmayan gösteriler, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento binası, yüksek mahkeme binası ve Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlamıştı.

Nepal Başbakanlık Ofisinden 9 Eylül'de yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği duyurulmuştu.