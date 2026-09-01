Nepal'de Sel Felaketi: 939 Ölü, 300 İşçi Mahsur

(ANKARA) - Nepal'de yaklaşık bir hafta önce meydana gelen sel ve toprak kayması felaketlerinin ardından aama ve kurtarma ekipleri, ulaşılması güç bölgelere geçici köprüler kurarak, ulaşmaya ve Himalayalar'daki hidroelektrik santrallerinde mahsur kalan yaklaşık 300 işçiyi kurtarmaya çalışıyor. Nepal Başbakanı Balendra Şah da felakette toplamda 939 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Nepal Başbakanı Şah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde etkilenen bölgelerde 11 binden fazla kişinin kurtarıldığını, bazı bölgelerde elektrik ve iletişim hatlarının yeniden kullanıma açıldığını açıkladı. Şah, sellerde en az 939 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

"Binlerce vatandaşımız evlerini, ailelerini, sevdiklerini ve mallarını kaybetti" diyen Şah, hükümetin yaşanan büyük acının farkında olduğunu ve bundan sonraki sürecin afetzedelere destek verilmesi ve rehabilitasyon yoluyla normal hayata dönmelerine yardımcı olunması olduğunu belirtti.

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNE ODAKLANILDI

Sellerin ardından kurtarma çalışmalarının odağı, yaklaşık 600 kişinin mahsur kaldığı belirtilen hidroelektrik santrallerine çevrildi. Şah, şu ana kadar hidroelektrik projelerinde mahsur kalan 279 işçinin kurtarıldığını, yetkililerin bu projelerde yaklaşık bin kişinin mahsur kaldığını tahmin ettiğini söyledi.

Kurtarma ekiplerinin paylaştığı görüntülerde, gece saatlerinde iş makinelerinin çamur ve kayaları kazdığı, askerlerin ise tünellere ulaşmak amacıyla oluşturulan büyük çukurlarda fenerlerle çalışma yürüttüğü görüldü.

Nepal'de 2000'li yılların başından itibaren hidroelektrik projelerinde önemli bir artış yaşandı. Dağlık ülke, kronik elektrik sıkıntısını gidermek ve güney komşusu Hindistan'a elektrik satma imkanından yararlanmak amacıyla Himalayalar'daki su kaynaklarını değerlendirmeye yöneldi.

Dağlık bölgelerdeki hidroelektrik projelerinde, sarp arazi nedeniyle suyun taşınması için tüneller kullanılıyor. Bu projeler, Himalaya nehirleri ile elektrik santralleri arasındaki yüksek rakım farkından yararlanarak elektrik üretmeyi amaçlıyor.

UZAK BÖLGELERE ULAŞIM SAĞLANIYOR

Şah, felaketin en ağır etkilediği bölgelerden Nuwakot'a ulaşan yol ağlarının kurtarma ekiplerinin çalışmaları ve yardım malzemelerinin dağıtımını kolaylaştıracak şekilde yeniden kullanıma açıldığını bildirdi. Şah, felaketin ardından Nepal'e 42 milyon dolardan fazla yardım ulaştığını ve katkıların artmasının beklendiğini söyledi.

Şah ayrıca, yaşanan felaketin Himalaya bölgesinin karşı karşıya olduğu risklerin giderek arttığını gösterdiğini belirtti. Şah, "Bölge bu nedenle tetikte kalmalı. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak yaşadığımız felaketleri uluslararası toplumun gündemine güçlü şekilde taşımanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Nepal polisi ise Nuwakot bölgesindeki Betrabati köyünde bir evin enkazından 24 kişinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı.

Nepal'in komşuları Hindistan ve Çin'in de kurtarma çalışmalarına destek verdiği, özellikle ulaşılması güç bölgelere erişim sağlamak amacıyla geçici köprülerin kurulmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Çin devlet televizyonu ise geçen hafta meydana gelen sel felaketinin "küresel ısınmanın uzun vadeli etkileri altında buzul istikrarsızlığından" kaynaklandığını bildirdi.

Felaketin, Nepal'in Çin sınırındaki bölgelerinde buz, kaya ve çamur kütlelerinin sürüklenmesine neden olan bir buzul çökmesinin ardından meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: ANKA