Antalya'da İntihar Girişimi: Fransız Turist 3 Saat Bekledi

Antalya'da bir kişi yaklaşık 30 metre yükseklikteki demir korkulukların arkasına geçerek atlama girişiminde bulundu. O sırada olayı gören Fransız bir turist adamın güvenli alana alınmasını görmek için yaklaşık 3 saat boyunca başında bekledi. Olay yerinden ayrılmayan turist kadın, "Her şey yoluna girene kadar buradan ayrılmayacağım. İnşallah her şey onun için iyi olur" dedi. Zaman zaman korkuluklarda tehlikeli hareketlerde bulunan şahıs ise, bir süre sonra ikna oldu.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Kadınyarı Kanyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal U. (33), kanyon kenarında bulunan yaklaşık 30 metre yükseklikteki demir korkulukların arkasına geçti. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak şerit çekti. Kemal U., polis ekipleri ve müzakereci tarafından bulunduğu yerden inmesi için ikna edilmeye çalışıldı. Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar da yaşananları izledi.

"Olayı gören Fransız turist kadın 3 saat bekledi"

O sırada bölgeden geçen Fransız turist kadın da olaya tanık oldu. Kemal U.'nun durumundan etkilenen turist kadın, bölgede beklemeye başladı. Kemal U'nun ikna olmadan olay yerinden ayrılmayacağını söyleyen turist kadın, kanyonun hemen yanındaki merdivenlerde oturup beklemeye başladı. Yaklaşık 3 saat boyunca olay yerinde bekleyen ve zaman zaman Kemal U.'ya el sallayan Nadia isimli turist, şahsı bulunduğu yerden indirmek için kendisi de konuşarak ikna etmeye çalıştı. Uzun süren bekleyiş sırasında turist kadın, polisin çalışmalarını endişeli bakışlarla izlemeye devam etti.

"Her şey yoluna girene kadar buradan ayrılmayacağım"

Olaydan çok etkilendiğini anlatan Fransız turist Nadia, "Yaklaşık iki saattir burada bekliyorum. Bu olay yaşanmadan önce onu ilk gören kişilerden biriydim. Çünkü intihar etmek istediğini düşündüm ve gitmek istemiyorum, otele geri dönmek istemiyorum. Sadece bu adama ne olacağını bilmek istiyorum. Çünkü bu durum beni çok üzüyor. Birçok kişi müdahale etmeye çalışıyor" diye konuştu.

Kemal U. ile konuşarak yardımcı olmaya çalıştığını belirten Fransız turist, "Onunla konuşmaya çalıştım, yardımımı teklif ettim ama kimseyi dinlemek istemiyor. Ruhsal durumu normal değil gibi görünüyor. Bu yüzden üzgünüm. Her şey yoluna girene kadar buradan ayrılmayacağım. Bütün gece burada bunu bekliyorum. İnşallah her şey onun için iyi olur ve bir psikiyatri merkezine götürülür. Her şey yoluna girene kadar buradan ayrılmayacağım" dedi.

İndiğini görünce yanına gitti

Yaklaşık 3 saat sonra ikna olan Kemal U. polis ekiplerince bulunduğu yerden indirildi. Tedbir amacıyla sağlık ekiplerine teslim edilmek üzere ambulansa götürüleceği sırada Fransız turist de Kemal U.'nun yanına giderek durumunu sordu.

Şahıs, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı