Nemrut Krater Gölü'nde kartpostallık görüntüler

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü kartpostallık görüntülerle görenleri kendine hayran bırakıyor.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki mükemmeliyet ödüllü Nemrut Krater Gölü'nde, mayıs ayının gelmesiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Karların yavaş yavaş erimesiyle doğa yeniden canlanırken, Nemrut'u ziyarete gelen vatandaşlar ise zirveye kadar açık olan yoldan tepelere çıkarak fotoğraf çekiyor.

Nemrut Krater Gölü'ne gezmek amaçlı geldiklerini ancak kardan dolayı kapalı olduğunu söyleyen Güler Açıkgöz, "Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nü görmeye geldik. Fakat kardan dolayı yol kapalı olduğu için zirvede bulunan tepelerde fotoğraflarımızı çektik. Güzel bir yer herkese tavsiye ederim" dedi.