Nefes Borusundaki Darlık İçin Ameliyat Geçiren Genç, 5 Ay Sonra Rahat Nefes Aldı

Nefes Borusundaki Darlık İçin Ameliyat Geçiren Genç, 5 Ay Sonra Rahat Nefes Aldı
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19 yaşındaki Muhammed Mustafa Erdal, ani solunum ve kalp durması sonrası yoğun bakımda entübe edildi. Nefes borusundaki darlık nedeniyle zorlu bir süreç geçiren Erdal, başarılı bir operasyonla 5 ay sonra ilk kez rahat nefes almaya başladı.

Geçirdiği ani solunum ve kalp durması nedeniyle yoğun bakımda entübe edilen ve nefes borusunda darlık oluşan 19 yaşındaki Muhammed Mustafa Erdal, geçirdiği operasyon sonrası 5 ay sonra ilk kez rahat bir nefes aldı.

Malatya'da yaşayan 19 yaşındaki Muhammed Mustafa Erdal, geçirdiği ani solunum ve kalp durması sonrası yoğun bakımda entübe edildi.

Bu süreçte nefes borusunda meydana gelen ciddi darlık nedeniyle aylarca sağlıklı şekilde nefes alamayan Erdal, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Başarılı bir operasyonla yeniden rahat nefes almaya başlayan Erdal, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Muhammed Mustafa Erdal, yaklaşık 5 önce evde olduğu sırada aniden nefes alamamaya başladığını, sonrasında kalbinin durduğunu söyledi.

Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yeniden hayata döndürüldüğünü belirten Erdal, 12 gün yoğun bakımda kaldığını bildirdi.

Erdal, yoğun bakımın 6 gününde entübe edildiğini, buna bağlı olarak nefes borusunda darlık geliştiğini ifade etti.

Hastaneden taburcu edildikten sonra her geçen gün artan nefes darlığı şikayeti yaşadığını dile getiren Erdal, solum borusundaki daralma nedeniyle birkaç kez de genişletme operasyonu geçirdiğini anlattı.

Erdal, "Bu genişletme operasyonundan sonra da nefes borum daraldı. Bana ameliyat olmam gerektiği söylendi ve Ankara'ya gelerek Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurdum." dedi.

"5 ay sonra ilk defa normal bir insan gibi nefes alıyordum"

Yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındığını belirten Erdal, "Ameliyattan sonra gözümü ilk açtığımda gerçekten nefes alabildiğimi fark ettim. 5 ay sonra ilk defa normal bir insan gibi nefes alıyordum. Ameliyat olalı 8 gün oldu ve gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Doktorlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anne Nermin Erdal da oğlunun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiklerini dile getirerek, "Evde nefesi birden kesildi. Ellerimize yığıldı. Ambulans gelene kadar kalbi durdu. İki defa kalbi durdu. Entübe oldu. Soluk borusu daraldı, çok zorluk çektik. Hiçbir ihtiyacını karşılayamıyordu. 5 aydır bir odanın içindeydi." dedi.

Oğlunun Bilkent Şehir Hastanesi'nde adeta yeniden doğduğunu söyleyen anne Nermin Erdal, "Oğlum şu an çok iyi. Onu sağlıklı görmek, bir anne olarak bana tarif edilemez bir mutluluk veriyor." diye konuştu.

"Uzun süren entübasyonda nefes borusunda hasar oluşabiliyor"

Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği ve Akciğer Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Yekeler, operasyonla ilgili bilgi verdi.

Uzun süreli entübasyonlarda nefes borusunda hasar oluşabildiğini belirten Yekeler, "Entübasyon için kullanılan hortum nefes borusu içerisinde kaldığı süre içerisinde nefes borusunu tahriş edebiliyor. Hasta yoğun bakımdan çıktıktan ve taburcu olduktan sonra da bu alan zaman içerisinde darlıkla sonuçlanabiliyor." dedi. Yekeler, şunları kaydetti:

"Bu darlık geliştikten sonra hastaların hayat kaliteleri bozuluyor, nefes alamıyor ve nefes darlığı yaşıyorlar. Nefes darlığının artmasıyla bu tür hastaları solunum yetmezliğinden kaybedebiliyoruz. Yapılacak şeylerden birisi, bu darlığın genişletilmesi ile ilgili işlemler. Hastamızda da defalarca genişletme yapılmış ama her defasından nüksetmiş. Çaresiz kalındığında da bize ulaşıldı. Nefes borusundaki darlığın genişletilmesi ile ilgili işlemler veya bu noktaya stent konulması gibi yöntemler var ama bunların hiçbiri başarılı bir ameliyattan elde edilen sonuç kadar güzel hasta için konforlu olmuyor. Nefes borusu ameliyatı yani o darlık alanının ameliyatla çıkartılarak uç uca dikilmesi şeklinde uyguladığımız bir teknik."

Prof. Dr. Yekeler, nefes borusu ameliyatının teknik boyutu itibarıyla riskli ve zor bir ameliyat olduğunu vurgulayarak, Bilkent Şehir Hastanesi'nin bu alandaki en kapsamlı merkezlerden biri olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
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