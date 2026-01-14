Zonguldak-Nefes borusuna elma parçası kaçan kadın öldü

ZONGULDAK'ta evinde nefes borusuna elma parçası kaçan güvenlik görevlisi Nazmiye Esen (45) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle birlikte evde elma yedikleri sırada Nazmiye Esen'in nefes borusuna parça kaçtı. Nefes alamayan Esen için eşi sağlık ekiplerinden yardım istedi. Nazmiye Esen, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Esen, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Elma parçasının Nazmiye Esen'in nefes borusunu tıkadığı öğrenildi.

ÇALIŞTIĞI KURUMDA TÖREN YAPILDI

Zonguldak'ta evinde nefes borusuna elma kaçması sonucu hayatını kaybeden Nazmiye Esen için güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası önünde tören yapıldı. Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse ile Esen'in mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Nazmiye Esen'in eşi İlker Esen ile kız kardeşi törende gözyaşı döktü, taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'in dua ettirdiği tören, helallik alınmasının ardından sona erdi. Esen'in cenazesi, törenin ardından Kozlu Fatih Sitesi Camisi'ne götürüldü. Nazmiye Esen'in, Topbaşı Aile Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Nazmiye Esen için rahmet dileyerek, "Ani gelişen bir süreç, akşam kızıyla beraber sohbet ederken yediği elmanın boğazına takılması sonucu nefesi ne yazık ki kesiliyor. Sağlık ekipleri müdahale ediyor ama tüm müdahalelere rağmen kurtaramıyorlar. Rabb'im mekanını cennet eylesin, geride kalan ailesine, biz çalışma arkadaşlarına sabırlar ihsan eylesinö dedi.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN- Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,