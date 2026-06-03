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Nazım Hikmet, Ölümünün 63. Yılında Mezarı Başında Anıldı

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Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet Ran, ölümünün 63. yılında Moskova’daki Novodeviçiy Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve çok sayıda seveni katıldı.

Haber: Barış KILIÇ

(MOSKOVA) - Dünyadaki önemli şairler arasında sayılan, şiirleri 50'den fazla dile çevrilen Nazım Hikmet Ran, ölümünün 63. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı. Novodeviçiy Mezarlığı'ndaki törene, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır, Moskova'daki Türkler katıldı.

Şair Nazım Hikmet, ölümünün 63. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı. Novodeviçiy Mezarlığı'ndaki törene Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır. Moskova'daki Türkler katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Bilgiç, Nazım Hikmet'in insanlığın ortak hafızasında kalan ölümsüz eserler bıraktığını belirterek, "Onun kaleminde vatan sevgisi, insan onuru, adalet arayışı, barış özlemi ve umut her zaman özel bir yer tuttu. Nazım Hikmet yalnızca büyük bir şair değil, aynı zamanda kültürler arasında köprü kuran bir gönül insanıydı" dedi.

Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır da Nazım Hikmet'in ülkelere sığmayan bir şair olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Nazım sürgünler, mahpuslar, yokluklar, zulümler, ayrılıklar gördü ama şiirlerinde olduğu gibi hayatında da asla umutsuzluk, pes etmek, teslimiyet yoktu. Hep bir 'rağmen' vardı ve her şeye rağmen 'yaşamak güzel şey'di. Biz de Nazım'ın miras bıraktığı umudun izinde yolumuza devam ediyoruz."

Rus Türk İş İnsanları Birliği adına konuşan Recep Haki de Nazım Hikmet'in sadece şair değil, aynı zamanda düşünen, sorgulayan ve son derece üretken bir entelektüel olduğunu belirtti. Haki, "Eserleri bugün 50'den fazla dilde okuyucuyla buluşmaktadır. Bu bir şairin değil, evrensel bir sesin başarısıdır" dedi.

Konuşmaların ardından Nazım Hikmet'in mezarına çiçekler konuldu.

Kaynak: ANKA
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