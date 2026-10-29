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Nazilli ve Söke'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Nazilli ve Söke'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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Aydın'ın Nazilli ve Söke ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın'ın Nazilli ve Söke ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Nazilli Pınarbaşı Aydın Toscalı Sahası'nda düzenlenen törende lise ve ortaokul öğrencileri halk oyunları oynadı, dans gösterileri yaptı.

Buradaki etkinliklerin ardından Belediye Meydanı'na kadar "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Programa Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve Garnizon Komutanı Binbaşı Hakan Kaplan da katıldı.

Söke

Söke'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni İlçe Stadı'nda gerçekleştirildi.

Kaymakam Ali Akça, ecdadın cesaret ve mücadele azmini hiçbir zaman unutmadıklarını söyledi.

Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri şiir okudu. Sıdıka İlkokulu öğrencileri de halk oyunları gösterileriyle sahne aldı.

Program, komandoların da yer aldığı tören geçişiyle son buldu.

Törene Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve Söke Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu da katıldı.

Kaynak: AA
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