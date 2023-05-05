Nazilli'de eşi tarafından darbedilen genç kadın hayatını kaybetti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, evinde komşuları tarafından darbedilmiş olarak baygın halde bulunan Adanur Arslan (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis merkezine gidip, eşini darbettiğini söyleyen Muhammed Arslan, (26) gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Yeni Mahalle 237 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İki çocuk annesi Adanur Arslan, komşuları tarafından evinde darbedilmiş halde, baygın bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan kadın ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Adanur Arslan doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis merkezine giden Muhammed Arslan, eşini darbettiğini itiraf edip, teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.