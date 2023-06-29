Nazilli'de 2 Milyon TL Değerinde Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden 2 milyon TL değerinde mücevher ve para çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi. Şüpheli evine yapılan baskınla yakalanırken, yapılan aramada 350 bin TL nakit para ve çalınan ziynet eşyalarının bir kısmı ele geçirildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir evden 2 milyon TL. değerinde mücevher ve para çalan hırsızlık şüphelisi, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından saptandı. Şüpheli, evine yapılan baskınla yakalanırken yapılan aramada 350 bin TL ile evden çalındığı belirlenen bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi.

Olay, geçen pazar günü Zafer Mahallesi'nde A.A.'ya (77) ait evde meydana geldi. A.A. evde 2 milyon TL değerindeki mücevher ve paranın çalındığını belirterek polise şikayette bulundu. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Evde yapılan parmak izi ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin N.K. (43) olduğunu saptadı. Adresi belirlenen şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 350 bin TL nakit para ile çalınan ziynet eşyalarının bir bölümü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli N.K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.