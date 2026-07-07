Haberler

Ankara'da füze anlaşması: ATACMS Almanya'da üretilecek

Ankara'da füze anlaşması: ATACMS Almanya'da üretilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Lockheed Martin ve Rheinmetall, ATACMS füzelerinin Almanya'da üretimi için anlaştı. Füze üretimine Unterlüß tesisinde başlanması planlanıyor.

Ankara'da yapılan NATO Zirvesi, küresel silah sanayi devlerini de bir araya getirdi. Lockheed Martin ile Rheinmetall, ATACMS füzelerinin Almanya'da üretilmesi konusunda anlaştı.Alman savunma sanayi devi Rheinmetall büyük olasılıkla yakında ABD'de geliştirilen füze sistemlerini Almanya'da üretmeye başlayacak. Merkezi Düsseldorf kentinde olan şirket, Salı günü Ankara'daki NATO Zirvesi'nde, bir başka küresel savunma sanayi devi, ABD'li Lockheed Martin ile bu yönde bir anlaşma imzaladı.

Rheinmetall'den yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri ve Alman hükümetlerinin desteğiyle, NATO ve müttefik Avrupa kuvvetleri için Avrupa'da ATACMS'nin üretimi, entegrasyonu ve tedarikini gerçekleştirecek bir merkezin oluşturulması için ortak bir girişim kurulacak" ifadeleri kullanıldı. ATACMS güdümlü füze sistemi, şu ana kadar sadece ABD'de üretiliyor.

"NATO'nun dayanıklılığı adına güçlü bir mesaj"

Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, konuya ilişkin açıklamasında, "Lockheed Martin'deki dostlarımızla birlikte şimdi Almanya'da, Avrupa silahlı kuvvetlerinin yoğun talep gösterdiği modern savunma sistemleri için endüstriyel altyapıyı oluşturuyoruz" açıklamasında bulundu. Söz konusu silah sisteminin üretime, Rheinmetall'in Aşağı Saksonya eyaletindeki Unterlüß tesisinde başlanması planlanıyor.

Lockheed Martin CEO'su Jay Pitman, "Bu ortaklık, Avrupa'nın güvenliği ve müttefikler arası endüstriyel iş birliği için belirleyici bir dönüm noktası anlamına geliyor" ifadelerini kullanırken şirketin Avrupa operasyonlarından sorumlu yöneticisi Dennis Goege, "Almanya'da bir ortak ATACMS üretim merkezinin kurulması, Avrupa savunma sanayi ve NATO'nun dayanıklılığı adına güçlü bir mesaj" değerlendirmesinde bulundu.

2023'ten bu yana Rusya'ya karşı Ukrayna tarafından kullanılan ATACMS füzelerinin menzili 300 kilometreye kadar ulaşıyor. ABD ordusu, söz konusu güdümlü füzeleri son olarak İran'a karşı da kullanmıştı.

AFP / ET,ETO

Kaynak: Deutsche Welle
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi

Beştepe'deki tarihi görüşmede ikinci aşamaya geçildi
Beştepe'de tarihi görüşme! Trump: Zirve Türkiye’de olmasaydı gelmezdim

Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler: Zirve Türkiye'de olmasaydı...
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak

Soru Erdoğan'a geldi, Trump araya girip yanıt verdi: Hepsi kalkacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi başladı! Dakika dakika tüm detaylar

Zirvede ezber bozan çıkış! Avrupalı liderlerin yüzlerine söyledi
Süper Lig'e geri dönüş! Volkan Demirel'in yeni talibi çok sürpriz

Süper Lig'e geri dönüş! Volkan Demirel'in yeni talibi çok sürpriz
Seferihisar'da plajdaki başörtüsü saldırısında yeni karar: Serbest bırakılan zanlı için tutuklama istendi

İnfial yaratan plaj saldırısının zanlısı hakkında yeni karar

Portekiz'de Dünya Kupası'nın faturası Ronaldo'ya kesildi

Fatura Ronaldo'ya kesildi!
Trump'ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti

Dünyada ilk sıraya yerleşti! Trump'ın Ankara yolculuğu rekor kırdı
Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor

Konserlerini tek tek iptal eden ünlü şarkıcı hastalığını açıkladı
Beştepe'de Trump'a resmi tören

Beştepe'de Trump'a resmi tören! İstiklal Marşı'nda mest eden tavır