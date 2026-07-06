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Anlaşma tamam! Dev havayolu şirketi resmen satılıyor

Anlaşma tamam! Dev havayolu şirketi resmen satılıyor
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Uygun fiyatlı hava yolu şirketi EasyJet, yaklaşık 7,3 milyar dolarlık satın alma teklifi için ABD merkezli yatırım şirketi Castlelake ile prensipte anlaşmaya vardı. Sürecin tamamlanması halinde şirket borsadan çekilerek özelleştirilecek. Anlaşmanın ardından EasyJet hisseleri son 52 haftanın en yüksek seviyesine çıkarken, teklifin kesinleşmesi için düzenleyici kurumlar ve hissedar onayı bekleniyor.

  • EasyJet, Castlelake'in yaklaşık 5,5 milyar sterlin (7,3 milyar dolar) değerindeki satın alma teklifine prensipte olumlu yanıt verdi.
  • Castlelake, EasyJet'i borsadan çekerek özel şirket haline getirmeyi planlıyor.
  • EasyJet hisseleri Londra Borsası'nda yüzde 10,5 yükselerek son 52 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Uygun fiyatlı uçuşlarıyla tanınan İngiltere merkezli hava yolu şirketi EasyJet, ABD merkezli yatırım şirketi Castlelake'in yaklaşık 5,5 milyar sterlin (7,3 milyar dolar) değerindeki satın alma teklifine prensipte olumlu yaklaştı.

Gelişmenin ardından EasyJet hisseleri Londra Borsası'nda yüzde 10,5 yükselerek son 52 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

HEDEF ŞİRKETİ BORSADAN ÇEKMEK

Castlelake'in, EasyJet'i borsadan çıkararak özel şirket haline getirmeyi planladığı belirtildi. Yatırım şirketinin daha önce sunduğu 4,93 milyar sterlinlik teklifin reddedilmesinin ardından teklifini yükselttiği, bugüne kadar şirket için beş ayrı satın alma teklifi sunduğu ifade edildi.

SÜREÇ HENÜZ TAMAMLANMADI

Prensipte kabul edilen teklif kapsamında hisse başına 6,90 dolar nakit ödeme öngörülüyor. Ancak anlaşmanın henüz kesinleşmediği, düzenleyici kurumların onayı ile resmi teklif sürecinin tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Castlelake'in resmi teklifini sunması veya süreçten çekilmesi için 3 Ağustos saat 17.00'ye kadar süresi bulunuyor.

HİSSEDARLARIN ONAYI GEREKECEK

Resmi teklifin yapılması halinde satın alma işlemi hissedarların onayına sunulacak. EasyJet yönetim kurulunun ise mevcut mali şartların hissedarlara tavsiye edilebilecek nitelikte olduğu yönünde değerlendirme yaptığı aktarıldı.

AVRUPA BİRLİĞİ KURALLARI DİKKATE ALINACAK

Avrupa Birliği düzenlemeleri gereği hava yolu şirketlerinde en az yüzde 51 Avrupa sermayesi şartı bulunuyor. ABD merkezli Castlelake'in olası satın alma sürecinde bu düzenlemeye uyum sağlayacak bir yapı üzerinde çalıştığı ifade edildi.

EASYJET 35 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

19 binden fazla çalışanı bulunan EasyJet, 35 Avrupa ülkesinde yaklaşık 1.200 uçuş hattında hizmet veriyor. Şirket, gelirlerini artırmasına rağmen artan maliyet baskısı nedeniyle 31 Mart'ta sona eren altı aylık dönemde 552 milyon sterlin vergi öncesi zarar açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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