Bitget’ten Türkiye hamlesi: Sahte Instagram hesaplarıyla reklam vermeye başladılar

Türkiye’de 7518 sayılı Kanun kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansı bulunmayan yurt dışı merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Türk kullanıcılara yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütmesi yasak kapsamında değerlendiriliyor. Buna rağmen Bitget’in Türkçe reklam kampanyalarını sürdürmesi dikkat çekti. İncelemelerde Bitget reklamlarının resmi kurumsal hesap yerine “Donna Edana mizaro 5228” ve “BitTrader” isimli Instagram hesapları üzerinden sponsorlu içerik olarak yayımlandığı görüldü. Reklamların tamamının Türkçe hazırlandığı, doğrudan Türkiye’deki kullanıcılara hitap ettiği ve uygulama indirmeye yönlendirdiği belirlendi. Reklamlarda, USDGO ile yıllık %12’ye varan getiri kazanın, sen uyurken kazancın işlensin, SPCX hissesi nereye gider tahmin et, 6.200 USDT ödül fırsatı, kayıt ol, 200 USDT kazan gibi ifadeler yer alıyor. Uzmanlar, bu içeriklerin yalnızca marka tanıtımı niteliğinde olmadığını; kullanıcıları platforma üye olmaya ve yatırım yapmaya teşvik eden pazarlama faaliyetleri kapsamında değerlendirilebileceğini belirtiyor.

KALDIRAÇLI İŞLEMLER VE TAHMİN PİYASALARI ÖNE ÇIKARILIYOR

Sponsorlu içeriklerde yalnızca kayıt kampanyaları değil, Türkiye’de lisanslı platformların sunamadığı bazı ürünler de öne çıkarılıyor. Reklamlarda yıllık yüzde 12 getiri vaat eden yatırım ürünleri, SpaceX hissesine ilişkin fiyat tahmin yarışmaları ve ödüllü tahmin piyasaları ile kullanıcıların platforma çekilmeye çalışıldığı görülüyor. Bazı görsellerde ise “Akıllıca İşlem Yap. Daha Fazla Kazan” ifadeleriyle işlem yapmaya teşvik eden içeriklere yer veriliyor. Uzmanlara göre, Türk kullanıcıları hedef alan bu tür reklam faaliyetleri mevcut düzenlemeler kapsamında ayrıca değerlendirmeye konu olabiliyor.

BITGET REKLAMLAMINA TIKLAYANLAR COINTR'YE YÖNLENDİRİLİYOR

İncelemelerde dikkat çeken bir diğer unsur ise Bitget reklamlarına tıklandığında ortaya çıktı. Sponsorlu reklama tıklayan kullanıcıların doğrudan Bitget uygulamasına değil, Türkiye’de faaliyet gösteren CoinTR uygulamasına yönlendirildiği görüldü.

Bu yönlendirme, Bitget ile CoinTR arasında herhangi bir ticari ya da teknik iş birliği bulunup bulunmadığı sorusunu gündeme getirdi. CoinTR, Türkiye’de faaliyet gösteren ve kamuoyunda reklam çalışmalarıyla bilinen platformlar arasında yer alırken, Bitget’in lisanssız olarak yürüttüğü reklam kampanyalarında neden bu uygulamaya yönlendirme yaptığı ise henüz netlik kazanmadı.

BAĞLANTI MERAK KONUSU OLDU

Uzmanlar, Türkiye’de lisansı bulunmayan bir global kripto para platformunun, sahte görünümlü sosyal medya hesapları üzerinden yürüttüğü sponsorlu reklamlar aracılığıyla Türkiye’de faaliyet gösteren başka bir kripto platformuna yönlendirme yapmasının dikkatle incelenmesi gereken bir durum olduğunu belirtiyor. Bitget ile CoinTR arasındaki olası bağlantının niteliği, yönlendirmenin hangi teknik veya ticari mekanizma üzerinden gerçekleştirildiği ve bu reklamların kim tarafından finanse edildiği ise merak konusu olmaya devam ediyor.