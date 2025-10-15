NATO-Ukrayna Konseyi Brüksel'de Toplandı
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından gerçekleştirilen gayriresmi NATO-Ukrayna Konseyi toplantısında Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti. Toplantıya NATO üyesi 32 ülkenin savunma bakanları katıldı.
NATO-Ukrayna Konseyi toplantısı, gayriresmi formatta savunma bakanları seviyesinde Brüksel'de toplandı.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bir araya gelen müttefik ülkelerin bakanları, ana oturumun ardından gayriresmi NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına geçti.
Toplantıya NATO üyesi 32 ülkenin savunma bakanlarının yanı sıra Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmigal de katılıyor.
Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor.
NATO ile Ukrayna arasındaki ilişkileri üst seviyeye taşımak amacıyla kurulan NATO-Ukrayna Konseyi ilk kez 12 Temmuz 2023'te Vilnius Zirvesi kapsamında toplanmıştı.
Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel