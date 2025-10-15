Haberler

NATO-Ukrayna Konseyi Brüksel'de Toplandı

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından gerçekleştirilen gayriresmi NATO-Ukrayna Konseyi toplantısında Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti. Toplantıya NATO üyesi 32 ülkenin savunma bakanları katıldı.

Toplantıya NATO üyesi 32 ülkenin savunma bakanlarının yanı sıra Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmigal de katılıyor.

Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor.

NATO ile Ukrayna arasındaki ilişkileri üst seviyeye taşımak amacıyla kurulan NATO-Ukrayna Konseyi ilk kez 12 Temmuz 2023'te Vilnius Zirvesi kapsamında toplanmıştı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
