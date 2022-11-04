NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesindeki rolü nedeniyle teşekkür etti.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul'da yaptığı görüşmeyi sosyal medya mesajında değerlendirdi. Erdoğan tarafından ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna tahıl anlaşmasının devam etmesindeki hayati rolü nedeniyle teşekkürlerimi ilettim." ifadesini kullandı.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA MESELESİErdoğan ile görüşmesinde ayrıca Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularının sonuçlandırılmasını ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, iki ülkenin üyeliğinin ittifakı güçlendireceğini kaydetti.
Kaynak: AA / Güncel