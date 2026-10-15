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NATO Genel Sekreteri Rutte, Zelenskiy'le enerji ateşkesi ve PURL desteğini görüştü

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'le görüştü. Rutte, X'teki hesabından görüşmede enerji alanında ateşkesin uygulanmasının önemi ve müttefiklerin PURL mekanizması dahil Ukrayna'ya kesintisiz desteğinin ele alındığını aktardı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'le bir araya geldi.

AB Liderler Zirvesi kapsamında Brüksel'de bulunan Zelenskiy'le görüşen Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Rutte, görüşmede, enerji alanında ateşkesin uygulanmasının önemini görüştüklerini aktardı.

NATO Genel Sekreteri, müttefiklerin PURL mekanizması da dahil olmak üzere, Ukrayna'ya yönelik kesintisiz desteğini ele aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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