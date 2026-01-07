Haberler

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini belirtti

Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, üye ülkelerin Ukrayna'ya sunduğu desteğin sürmesi gerektiğini belirtti. Paris'teki Gönüllüler Koalisyonu toplantısında Ukrayna'ya yapılan yardımların önemine vurgu yapıldı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, üye ülke ve ortakların Ukrayna'ya verdiği desteği memnuniyetle karşılayarak bunun sürmesi gerektiğini kaydetti.

NATO'dan Ukrayna'ya ilişkin yürütülen barış müzakerelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rutte'nin dün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu toplantısına katıldığı ve toplantıda kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyduğu aktarıldı.

Rutte'nin, özellikle ABD'nin barış müzakerelerine ilişkin katkılarına dikkati çektiği belirtilen açıklamada, ittifak üyelerinin ve ortakların Ukrayna'ya sağladığı desteğin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı kendini savunmak için ihtiyaçlarının sürdüğü ve Rutte'nin Ukrayna'ya desteğin sürmesinin önemini vurguladığı aktarıldı.

Paris'te yapılan toplantıda, Ukrayna'da ateşkes sağlanmasının ardından Fransız ve İngiliz ordularının Ukrayna'da konuşlandırılmasına ilişkin niyet beyanı imzalanmıştı.

