NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türk Savunma Sanayisine Destek Çağrısı

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türk Savunma Sanayisine Destek Çağrısı
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk savunma sanayi tabanının İngiltere, Norveç ve Avrupa Birliği ile daha yakın bir bağlantıya sahip olması gerektiğini vurguladı. Ukrayna'daki savaş ve Türkiye'nin savunma sanayi gücü hakkında açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Türk savunma sanayi tabanının İngiltere, Norveç ve Avrupa Birliği (AB) ile mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olmasını sağlamalıyız." dedi.

Rutte, Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin ilk günkü programları kapsamında müttefik ülkelerden vatandaşların gönderdiği soruları yanıtladığı "Public Forum" etkinliğinde konuştu.

Ukrayna'daki savaşa değinen Rutte, stoklarının giderek azaldığını gören birçok ülkenin, Ukrayna'nın savaş için ihtiyaç duyduğu silahları üretebilmesi için bu ülkedeki savunma sanayi üssüne yatırım yaptığını söyledi.

Rutte, bunun Ukraynalılara yardımcı olduğunu, uzun vadede de NATO'nun savunma sanayi temelini sağlamlaştırdığını aktardı.

"NATO içinde bariyerlere izin vermeyin" çağrısı

Türkiye'ye de değinen Rutte, "Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var." ifadesini kullandı.

Bunun göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Rutte, "Bazı şirketlerini ziyaret ettim, gerçekten etkileyici." dedi.

Rutte, "Türk savunma sanayi tabanının İngiltere, Norveç ve AB ile mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olmasını sağlamalıyız. NATO'da bariyer konulmasına izin vermeyelim. Bu, fayda sağlamaz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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