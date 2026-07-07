NATO'dan İHA ve savunma sanayiinde yeni projeler

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yenilikçi teknolojiden yararlandıklarını ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dersler çıkardıklarını belirterek, insansız hava araçlarının (İHA) üretimi, kullanımı ve İHA karşıtı çalışmalara yönelik projeler başlattıklarını söyledi.

Rutte, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda İttifak'ın yeni projelerine dair konuştu.

Bugün Savunma Sanayii Forumu kapsamında yapılan proje duyurularının, NATO'nun sanayiyle etkileşimiyle başladığını belirten Rutte, "Basitçe ve hızlıca olmasını istiyoruz. Kendimizi sizler olmadan savunamayız. Bu nedenle bugün 'NATO Front Door for Industry'i duyuruyoruz. Bu, sanayi sektörünün fırsatların farkında olması ve İttifak ile etkileşimi kolaylaştırmak için yeni bir platform." dedi.

Rutte, bu platform ile her şeye erişim sağlanabileceğini belirterek, ilerleyen aylarda geliştirmeyi sürdürecekleri platformun 2027'de tam olarak kullanılabileceğini söyledi.

Bu dönemin, NATO'nun sanayiyle ilişkilerinde yeni bir aşamayı teşkil ettiğine işaret eden Rutte, sanayi üretimi alanında transatlantik işbirliğine yönelik "NATO Engine" adlı yeni bir girişimi de duyurdu.

Rutte, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle hava savunması ve saldırı kapasitesi gibi en çok ihtiyaç duyduğumuz bazı kabiliyetler söz konusu olduğunda, hiçbir ülke, büyük ve giderek artan talebi karşılamak için gerekli sanayi kapasitesine tek başına sahip değil. Silah depolarımızı ve üretim kapasitemizi yeniden inşa etmek ve rakiplerimizi geride bırakmak için, büyük ölçekte kabiliyetler geliştirmemiz ve inovasyonu hızlandırmamız gerekiyor."

"NATO Engine" programının, en umut vadeden şirketlere büyük yatırımlara gerek kalmadan sınır ötesi üretim ve işbirliğini genişletmelerine destek olacağını anlatan Rutte, mevcut kapasitesi bulunan fabrikalar ve ileri üretim tesislerinden oluşan bir ağ kurulacağını ve atıl kapasiteyi hızlı üretim yapmak isteyenlerle eşleştirerek üretimin önemli ölçüde artmasını sağlayacaklarını vurguladı.

Materyallerin istikrarlı tedarikine yönelik proje

Birkaç NATO müttefikinin yeni çok uluslu tedarik koalisyonuna katılacağını duyuran Rutte, bunun ihtiyaç duyulan çeşitli kabiliyetleri elde etme noktasında İttifak'a yardımcı olduğunu dile getirdi.

Rutte, "Müttefikler, talebi ve tutarlı tedarik yaklaşımlarını, endüstriyel kapasite çalışmaları ve yatırımları bir araya getirerek, belirli kapasite eksikliklerini gerçekten gidermeye başlayabilir." diye konuştu.

ABD ve önde gelen bazı savunma sanayi şirketlerinin bu sektördeki büyük Avrupa aktörleriyle yeni sanayi işbirliği girişimleri konusunda anlaştığını aktaran Rutte, bunun Avrupa'da ABD'nin temel kabiliyetlerini üretmeye ve sürdürmeye devam etmesini sağlayacağını söyledi.

Rutte, bu adımların, NATO'nun birliğini gösterdiğine dikkati çekerek, birlikte daha fazlasına ulaşabileceklerinin altını çizdi.

İttifak'ın savunmasının hazır ve güçlü olması için sanayinin ve tedarik zincirlerinin sağlam ve güvenli olması gerektiğinin altını çizen Rutte, bu bağlamda olası şoklar ve aksamalardan bağımsız olarak önemli sektörlerde, istikrarlı bir materyal ve bileşen tedarikinin sağlanmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Rutte, birkaç müttefikin savunma sektöründe önemli materyallerin, parçaların ve geri dönüştürülmüş ürünlerin elde edilmesi, depolanması ve ulaştırılması üzerine birlikte çalıştığını, bu projenin güvenliği artırmak için en iyi yolun işbirliği yaklaşımı olduğuna dair güçlü inancı gösterdiğini vurguladı.

İnsansız hava araçlarının etkin kullanımına yönelik proje

Rutte, insansız hava araçlarının (İHA) modern savaşın karakteristiği olduğuna, savaş alanında belirleyici unsur haline geldiklerine ve bunun Ukrayna'da, Orta Doğu'da ve NATO içerisinde açıkça görüldüğünü işaret etti.

Bu bağlamda NATO'nun büyük ölçekte İHA'ları konuşlandırma ve kullanma becerilerini hızla genişlettiğini kaydeden Rutte, "Aynı zamanda insansız hava araçlarını tespit etmek, tanımlamak ve etkisiz hale getirmek için etkili bir insansız hava aracı savunma sistemi kuruyoruz." ifadesini kullandı.

Rutte, bu nedenle "NATO Drone Edge" girişimini duyurduklarını belirterek, "Bu girişimle müttefikler, önümüzdeki 5 yıl boyunca insansız hava araçlarına karşı savunma kapasitelerine 40 milyar doların üzerinde yatırım yapacak." şeklinde konuştu.

Bu kapasitenin etkin şekilde kullanılabilmesi için müttefiklerin silahlı kuvvetlerinde 2027'ye 5 kat daha fazla insansız hava aracı operatörü yetiştirmeyi de taahhüt ettiğini anlatan Rutte, NATO'nun müttefiklerini taahhütlerini yerine getirmeleri için çeşitli yollarla destekleyeceğini belirtti.

Rutte, İHA karşıtı kabiliyetlerin büyük çapta ve hızla sağlanmasını amaçladıklarını kaydederek, NATO'nun İHA eğitimi kapasitesini de artırdığını, bu bağlamda "NATO Flight Training Europe" projesi bulunduğunu vurguladı.

Bugün Finlandiya, Fransa ve İsveç'in bu projeye katıldığını ve NATO'dan katılımın 20'ye ulaştığını aktaran Rutte, 8 müttefik ülkede 16 eğitim merkezi olduğu bilgisini paylaştı.

Rutte, birlikte "insansız hava aracına hazır" bir İttifak inşa ettiklerine dikkati çekerek, "En son yenilikçi teknolojilerden yararlanıyor, transatlantik savunma sanayilerimize yatırım yapıyor ve Ukrayna'daki savaş alanından gerçek hayat dersleri çıkarıyoruz." dedi.

(Bitti)