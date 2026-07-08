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MSB Güler, NATO bakanlarını Ay Yıldız Karargahı'nda ağırladı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi kapsamında savunma bakanlarını yeni inşa edilen Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda resepsiyonla karşıladı; karargahın Türkiye'nin savunma kabiliyetini artıracağını vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları'nı Ay Yıldız Karargahı'nda verilen resepsiyonda ağırladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarının ilk kez NATO Savunma Bakanları için açıldığı belirtildi.

Karargahın Yıldız bölümünde gerçekleştirilen resepsiyonda Güler'in, konuk bakanları askeri bando eşliğinde kapıda karşıladığı ve hatıra fotoğrafı çektirildiği ifade edildi.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Güler, Bakanlığın yeni inşa edilen Ay Yıldız yerleşkesinde konukları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Güler, kampüsün Türk bayrağındaki hilal ve yıldızdan esinlenerek tasarlandığını, tüm savunma ve askeri komuta yapısının tek bir çatı altında birleştirileceğini belirtti.

Karargahın yakın bir tarihte faaliyete geçeceğini ve dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olacağını bildiren Güler, şunları kaydetti:

"Genelkurmay Başkanlığımız ile kuvvet komutanlıklarımızı tek çatı altında toplayarak hem müşterek harekat kabiliyetimizi en üst seviyeye çıkarmayı hem de bürokratik süreçleri hızlandırarak maksimum hıza ve verimliliğe ulaşmayı hedefliyoruz. Karargahın emniyeti 'Çelik Kubbe' stratejisi bağlamında en üst düzey hava ve kara savunma tedbirleri ile en modern teknolojiye dayalı emniyet sistemleri kullanılarak sağlanacaktır. Bu yerleşkemiz, kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz iletişim ve sevk idare imkanı sunacak şekilde 'akıllı ve sürdürülebilir' bina teknolojileriyle donatılmıştır. Burası, modern bir karargah olmasının ötesinde, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki sağlam ve kararlı duruşunun da somut bir sembolüdür. Yeni karargahımızın gerek ülkemizin gerekse İttifakımızın savunma ve güvenliğine yönelik çalışmaların yapılacağı bir yer olacağından eminim."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
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