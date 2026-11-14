Nasır Hastanesi'nde yaralanan Filistinli doktor, 6 kişinin öldüğü saldırıyı anlattı

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli doktor Muhammed Kudeyh, saldırı anlarını, "Rüya gördüğümü ya da öleceğimi düşündüm. Ölüme yakın bir duyguydu." sözleriyle aktardı.

Filistinli 55 yaşındaki doktor Muhammed Kudeyh, 12 Kasım'da 6 Filistinlinin öldüğü, kendisinin de 30 kişi ile birlikte yaralı olarak kurtulduğu İsrail saldırısında yaşadıklarını AA'ya anlattı.

Kendisinin 23 yılı aşkın süredir Nasır Hastanesi'nde görev yaptığını dile getiren Kudeyh, genel cerrahi bölümündeki mesaisini tamamladıktan sonra dinlenmek için odasına çekildiği sırada İsrail saldırısının gerçekleştiğini belirtti.

Patlamanın sesini dahi duymadığını aktaran Kudeyh, kendisini bir anda karanlıkta, molozların altında ve çevresinden gelen sesler arasında bulduğunu söyledi.

Kudeyh, saldırıya ilişkin, "Birden kendimi enkaz altında buldum. Elektrik yoktu, her taraftan çığlık sesleri geliyordu. Rüya gördüğümü ya da öleceğimi düşündüm. Ölüme yakın bir duyguydu." ifadelerini kullandı.

"Ayağa kalkmaya çalıştım ama kalkamadım"

Saldırının ardından başından yaralandığını dile getiren Kudeyh, ilk anda acil servise ulaşmaya çalıştığını ancak bacaklarının enkaz altında kalması nedeniyle hareket edemediğini ifade etti.

Kudeyh, "Elimi başıma koydum ve kan gördüm. İşlerin kolay olmadığını düşündüm. Ayağa kalkmaya çalıştım ama kalkamadım. Ayaklarım molozların altındaydı." dedi.

Tekrarlanan girişimlerin ardından enkazdan çıkmayı başardığını anlatan Kudeyh, tedavi görmek üzere acil servise kadar gittiğini kaydetti.

İsrail saldırısında bir arkadaşını kaybetti

Saldırıda meslektaşı ve arkadaşı doktor Rızk Ebu Beşira'nın hayatını kaybettiğini belirten Kudeyh, birlikte yıllarca ameliyathanede hastaların ve yaralıların hayatını kurtarmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Ameliyatların çoğunu Ebu Beşira ile birlikte gerçekleştirdiklerini anlatan Kudeyh, "Önümüzdeki dönemi onsuz nasıl çalışacağımızı bilemiyorum." dedi.

Birkaç gün önce ameliyat ettiği bazı hastaların da İsrail saldırısında yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Kudeyh, "Pazar günü yan odada bazı hastaları ameliyat etmiştik. Bombardımanda hayatlarını kaybettiler." diye konuştu.

Hastanede hastaların ve sağlık çalışanlarının bulunması nedeniyle saldırı beklemediklerini vurgulayan Kudeyh, sağlık tesislerinin hedef alınmaması gerektiğini söyledi.

"Hastanelere saldırmaya hangi uluslararası hukuk izin veriyor?"

Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi'nde 20 yılı aşkın süredir görev yaptığının altını çizen Filistinli doktor, zor koşullara rağmen hastaların iyileştiğini görmenin kendisi için en büyük motivasyon olduğunu kaydetti.

Kudeyh, "En karanlık ve zor şartlarda çalışıyoruz. Ancak bir hastaya hizmet verdiğinizde, onun rahatladığını gördüğünüzde bütün yorgunluğunuz ortadan kalkıyor." ifadelerini kullandı.

Hastanelerin ve sağlık merkezlerinin uluslararası hukuk kapsamında korunması gerektiğine dikkati çeken Kudeyh, "Hastanelere ve tıp merkezlerine saldırmaya hangi uluslararası hukuk izin veriyor? Uluslararası hukuk buna izin vermiyor. Dünya savaşlarında bile bu tür saldırılar yasak." diye konuştu.

Uluslararası insancıl hukuk, hastaneler, sağlık tesisleri ve sağlık personeline özel koruma sağlıyor. Bu koruma, söz konusu tesislerin insani görevleri dışında ve düşmana zarar verecek eylemler için kullanılmaması şartıyla geçerliliğini koruyor.

Gazze'deki sağlık sistemi ağır hasar aldı

Nasır Hastanesi'ne yönelik saldırı, İsrail'in saldırıları, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği ile insani yardımların girişine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Gazze'de sağlık sisteminin karşı karşıya olduğu zorlukların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) geçen nisan ayında yaptığı açıklamaya göre, Gazze'de hastaneler, sağlık merkezleri, klinikler, eczaneler ve laboratuvarların da aralarında bulunduğu 1800'den fazla sağlık tesisi İsrail saldırılarında tamamen yıkıldı veya hasar gördü.

DSÖ'nün Filistin topraklarındaki temsilcisi Reinhold van de Weerdt, Gazze'deki sağlık sisteminin yeniden inşası ve iyileştirilmesi için 5 yıl içinde yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım gerekebileceğini belirtmişti.

İsrail'in, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen sürdürdüğü abluka ve yardım girişine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Gazze'deki sağlık kuruluşları ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşamaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının çarşamba günü açıkladığı verilere göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırılarında 1622 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 878 kişi yaralandı.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı da zarar gördü.

İsrail ordusu 12 Kasım Perşembe günü gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi'nin ikinci katını bombalamış, saldırıda aralarında bir çocuk ile bir doktorun da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetmiş, en az 30 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA