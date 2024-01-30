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NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 4 Tonluk Kargo Gönderdi

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NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşık 4 tonluk kargo taşıyan Northrop Grumman'a ait NG-20 Cygnus robotik ikmal uzay aracını SpaceX'in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattı.

- NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşık 4 tonluk kargo gönderdi

FLORIDA - NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşık 4 tonluk kargo taşıyan Northrop Grumman'a ait NG-20 Cygnus robotik ikmal uzay aracını SpaceX'in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşık 4 tonluk kargo gönderdi. İçerisinde bilimsel araştırmalar için araç-gereç, mürettebat için malzeme ve erzak bulunan kargoyu taşıyan Northrop Grumman'a ait NG-20 Cygnus robotik ikmal uzay aracı, SpaceX'in Falcon 9 roketi ile ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı şekilde fırlatıldı.

Fırlatma, Northrop Grumman'ın Uluslararası Uzay İstasyonuna gerçekleştirdiği 20. ticari ikmal hizmetleri misyonu olarak kayıtlara geçti.

Falcon 9 roketi, NG-20 Cygnus robotik ikmal uzay aracından ayrılmasının ardından yeryüzüne geri döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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