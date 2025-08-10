NASA'nın SpaceX Crew-10 Astronotları Dünya'ya Döndü

LOS ANGELES, 10 Ağustos (Xinhua) -- Nasa'nın SpaceX Crew-10 astronotları, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) yaklaşık beş aylık görevlerini tamamlayarak Dünya'ya döndü.

Dört kişilik mürettebatı taşıyan SpaceX Dragon uzay aracı, cumartesi günü saat 11.33'te Kaliforniya'nın San Diego kıyılarındaki sulara iniş yaptı.

Bu, Nasa'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamında Kaliforniya açıklarında Pasifik Okyanusu'na suya inen ilk mürettebatlı görev oldu. Önceki dönüşler Florida açıklarında yapılmıştı.

Geri dönen mürettebatta NASA astronotları Anne McClain ve Nichole Ayers, Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan Takuya Onişi ile Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) Kirill Peskov yer aldı.

NASA'ya göre mürettebat istasyonda kaldıkları süre boyunca uzay yürüyüşleri, yıldırım gözlemleri, DNA tip testi ve mikroskobik hareket araştırmaları dahil onlarca deney ve teknoloji gösterimi gerçekleştirdi.

Bu, NASA'nın SpaceX ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na düzenlediği 10'uncu ticari mürettebat rotasyon görevi oldu.