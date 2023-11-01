NASA'nın Lucy Misyonu ile Gezegen Oluşum Dönemi Araştırılacak

NASA'nın Lucy Misyonu, Jüpiter ile aynı yörüngeyi paylaşan asteroitleri inceleyerek gezegen oluşum döneminin fosillerini araştıracak. Uzay aracı, Dinkinesh Asteroiti'ne yaklaşarak veri toplayacak ve bu misyonla uzayın gizemi aydınlatılacak.

Lucy Misyonu için tarihi dönem başlıyor. Nasa'nın uzay aracı, yaklaşık 2 yıl önce Atlas V roketinin yardımıyla Jüpiter'le aynı yörüngeyi paylaşan asteroitlere doğru yola çıktı. Uzay ajansı bu misyona Lucy ismini verdi. 2022'de Dünya'dan gelen yerçekimi desteğinin ardından, uzay aracı ara hedefe doğru ilerlemeye başladı. Artık neredeyse oraya ulaştı. Uzayın gizemi bu misyonla aydınlatılacak. İşte detaylar…

Nasa, Lucy Misyonu ile birlikte gezegen oluşum döneminin fosillerini inceleyecek!

Çarşamba günü, 1 milyar dolarlık misyonun ilk asteroit uçuşunu yapacak. Küçük ana kuşak asteroit Dinkinesh'in 265 mil (425 km) yakınına gelecek. NASA bir blog yazısında karşılaşmanın çarşamba günü saat 16.54' te gerçekleşeceğinden bahsetti.

Karşılaşmadan yaklaşık bir saat önce uzay aracı, aletlerinin ona doğru yönlendirilmesi için küçük asteroide kilitlenmeye başlayacak. Bu sayede Lucy uzay aracı, saniyede 4.470 metre hızla giderken Dinkinesh Asteroiti'ne yaklaşacak. Böylece uzay aracı, asteroitten veri almak için mümkün olan en iyi konumu sağlayacak.

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Bu manevra sırasında Lucy'nin ana anteni Dünya'dan uzağa yönlendirilecek. Dolayısıyla Greenbelt, Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezindeki operatörleriyle iletişim halinde olmayacak. Uçuşun ardından Lucy, uzay aracı, Derin Uzay Ağı aracılığıyla Dünya ile iletişimi yeniden kurmak için kendisini yeniden konumlandıracak. Ardından görüntüler ve diğer veriler önümüzdeki birkaç gün boyunca Dünya'ya geri aktarılacak.

Peki bu misyonu NASA için önemli kılan detay nedir? Bu uçuş Lucy için çeşitli nedenlerden dolayı önemli. Her şeyden önce bu, uzay aracının takip sisteminin ilk gerçek testi olacak.

Lucy uzay aracı ismini 1974 yılında Etiyopya'da bulunan Lucy hominin fosillerinden alıyor. Australopithecus afarensis türüne ait bu fosiller, insanın evrimini anlamamız açısından kritik önem taşıyor. NASA misyonu, Jüpiter ile aynı yörüngeyi paylaşan "Trojan" asteroitlerini inceleyecek. Bilim insanları bu asteroitlerin Güneş Sistemi'ndeki gezegen oluşum döneminin kalıntıları olduğuna inanıyor. Bu nedenle fosillere benzediğini düşünüyor. Dolayısıyla araştırmacılar, gezegen oluşum döneminin fosillerini araştırmak için düzenlenen bu görev için bu mistik ismi verdi.