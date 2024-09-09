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Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı

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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması Türkiye'yi deyim yerindeyse ayağa kaldırırken cezaevinde tutuklu olan amcası Salim Güran'la ilgili de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Narin'e ait DNA tespit edilen amcaya ait otomobil gece saatlerinde yeniden incelenmek üzere jandarma tarafından götürüldü.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

NAAŞI TOPRAĞA VERİLMEK ÜZERE KÖYÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Yürütülen arama çalışmaları sonucu Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda 13 uzman ekip tarafından gerçekleştirilen 10 saatlik otopsisi sona erdi. Narin'in naaşı toprağa verilmek üzere köyüne götürülürken soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı

AMCANIN OTOMOBİLİ İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturma kapsamında dün gece saatlerinde ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Narin'e ait DNA tespit edilen amca Salim Güran'a ait otomobil incelenmek üzere jandarma tarafından götürüldü.

Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Telefon A7:

Araba konusunu televizyonda tartistilar niye teslim edidi diye bir saat

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Nayci İbrahim:

Muhtemelen kolu ısırılan birey bu işi gerçekleştiren ve amcanın da arabasıyla taşınmışa benziyor... bu bu vahşet.Yazık...:(

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Hasan Turk:

Amca malum kavimden ezan kusan reis paylasimlari havada ucusuyor sasirdikmi hayir.

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Cool Black:

Çok saçma. O araba 2 kez incelendi. Onu boşverin ilk incelemede çocuğa ait dna çıktıysa o araç jandarmada kalır bu tip yeni inceleme için gözlem altında tutulurdu.

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