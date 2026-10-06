Haberler

Namık Tan, Mekke Anlaşması'na ilişkin TBMM onayı ve Yemen sevkiyatı iddiasını sordu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Namık Tan, Mekke Anlaşması'na ilişkin TBMM onayı ve Yemen sevkiyatı iddiasını sordu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın hukuki statüsünün açıklanmasını istedi. Tan, TBMM onayına sunulmadan uygulanamayacağını savunarak Yemen'e askeri kuvvet veya yetenek sevk edildiği iddialarının açıklanması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" olarak anılan düzenlemenin hukuki statüsünün açıklanmasını istedi. Anlaşmanın TBMM onayına sunulmadan uygulanamayacağını savunan Tan, Yemen'e askeri kuvvet veya yetenek sevk edildiği yönündeki iddiaların da açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, sosyal medya hesabından "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"na ilişkin açıklama yaptı. Tan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sözü uzatmadan tekrar tekrar soralım: Var olduğu iddia edilen 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' TBMM onayına sunulmadan nasıl geçerli olur, nasıl uygulanabilir? Eğer ortada bir 'ortak savunma anlaşması' değil de bir 'mutabakat muhtırası' veya 'mutabakat zabtı' hatta o bile değil yalnızca bir 'ortak basın açıklaması' varsa bu atılan adımların hukuksal zemini nedir'ü

Yineliyoruz ve uyarıyoruz bu yapılanlar anayasal suçtur. Dış politika açısından ise hele bu ortam ve bağlamda sözkonusu gözükara girişimler, tek adam rejimlerine özgü bir kıyamet günü senaryosu saplantısını ortaya koymaktadır. Yemen'e askeri kuvvet ve/veya yetenek sevki iddiası doğruysa bu saplantının apaçık bir dışavurumu, kanıtıdır."

Kaynak: ANKA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Takılan takıyı gören gelinin ağzı açık kaldı

Soğuk karşıladığı davetlinin takısını görünce ağzı açık kaldı
Fabrikada korkunç olay! 12 metreden düşen genç işçi kurtarılamadı

Fabrika işçisi gencin korkunç sonu! Henüz 28 yaşındaydı
Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Türkiye Polis Radyosu'nun 74. yıl özel yayınına katıldı

Polis Radyosu'nda 74. yıl sürprizi: Mikrofonun başında bu kez o vardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

290 kilo olunca hayatını değiştirmeye karar verdi! Son hali inanılmaz

290 kilo olunca hayatını değiştirmeye karar verdi! Son hali inanılmaz
Yasin Kol'a Gündoğdu ile yazışmaları soruldu! Bakın ne cevap verdi

Yasin Kol'a Gündoğdu ile yazışmaları soruldu! Bakın ne cevap verdi
Bursa'da emanet altın vurgunu iddiası! 28 müşterinin 18,6 milyonluk altınıyla kaçtığı öne sürülen kuyumcular aranıyor

28 müşteri altınını almaya gitti! Kuyumcular ortada yok
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki

Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki!
İsrail, ABD olmaksızın İran'a yeni saldırı düzenleme ihtimaline hazırlık yapıyor

İsrail'den yeni saldırı hazırlığı! Hedeflerinde orası var
Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kestane tezgahlardaki yerini aldı

Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti tezgahlardaki yerini aldı
Yeni Parti resmen ilan etti! 'Cemil Tugay AK Parti'ye geçebilir'

Yeni Parti resmen ilan etti: Cemil Tugay AK Parti'ye geçebilir