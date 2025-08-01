Nallıhan'da Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali Devam Ediyor

Nallıhan'da Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali Devam Ediyor
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali kapsamında, 19 ülkeden gelen halk oyunları grupları Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ü ziyaret etti. Festival etkinlikleri Çayırhan Gölü kenarında dans ve müzik gösterileri ile renklendi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali devam ediyor.

Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali kapsamında yabancı ülkelerin halk oyunu grupları, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ü ziyaret etti.

Güngör, 19 ülkeden gelerek ülkelerini temsil eden halk oyunları ekiplerine hediyeler sundu.

Güngör, bu yıl ikincisi düzenlenen festival kapsamında Çayırhan Mahallesi'nde kortej yürüyüşü, ardından göl kenarında etkinlik gerçekleştirdiklerini anlatarak, kültürlerin buluştuğu, müziğin ve dansın kardeşliği ile renklenen festivale katılanlara teşekkür etti.

Festival kapsamında Çayırhan Gölü kenarında dans ve müzik gösterisi gerçekleştirildi.

Gösteriye Nallıhan Belediye Başkanı Güngör, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Özen, CHP İlçe Başkanı Mustafa Sarıkaya ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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