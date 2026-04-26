Nallıhan'da Natek 2026 Gençlik Çalıştayı yapıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği Natek Nallıhan Gençlik Çalıştayı Öğretmenevi'nde yapıldı.

Çalıştaya, Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik, Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Altınkaya,

Natek proje sorumlusu bilgisayar öğretmeni Ferhan Atalan, yaşam koçu Bahattin Kazanaksu, proje görevlileri ve lise ve dengi okulların öğrencileri katıldı.

Öğrencilerin gruplar oluşturarak fikirlerini sözlü ve yazılı olarak belirttikleri, Nallıhan ile ilgili görüş, istek ve önerilerini ilettikleri Çalıştay sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Gençlik çalıştayında konuşan Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik, "Bu gençlik çalıştayında gençlerimizin gelecekle ilgili fikirlerini öğrenmek istedik.

Onlar ileride yönetici olacaklar. Onlar geleceğin söz sahibi olacaklar. Gençlerimizin düşünce tarzlarını öğrenerek fikirlerini yazılı olarak raporlaştırmak istedik. Bu amaçla kurduğumuz Nallıhan Teknoloji Koordinasyon Merkezi (Natek) ile ekip halinde çalışıyoruz. Nallıhan'da öğrencilerimiz ile daha başarılı bir gençlik için mücadele vereceğiz. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.