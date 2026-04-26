Nallıhan'da Natek 2026 Gençlik Çalıştayı yapıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği Natek Nallıhan Gençlik Çalıştayı Öğretmenevi'nde yapıldı.

Çalıştaya, Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik, Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Altınkaya,

Natek proje sorumlusu bilgisayar öğretmeni Ferhan Atalan, yaşam koçu Bahattin Kazanaksu, proje görevlileri ve lise ve dengi okulların öğrencileri katıldı.

Öğrencilerin gruplar oluşturarak fikirlerini sözlü ve yazılı olarak belirttikleri, Nallıhan ile ilgili görüş, istek ve önerilerini ilettikleri Çalıştay sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Gençlik çalıştayında konuşan Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik, "Bu gençlik çalıştayında gençlerimizin gelecekle ilgili fikirlerini öğrenmek istedik.

Onlar ileride yönetici olacaklar. Onlar geleceğin söz sahibi olacaklar. Gençlerimizin düşünce tarzlarını öğrenerek fikirlerini yazılı olarak raporlaştırmak istedik. Bu amaçla kurduğumuz Nallıhan Teknoloji Koordinasyon Merkezi (Natek) ile ekip halinde çalışıyoruz. Nallıhan'da öğrencilerimiz ile daha başarılı bir gençlik için mücadele vereceğiz. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir
Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti

Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı

İşte o saldırgan! Katliama ramak kala böyle yakalandı
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem! Vatandaşlar sarsıntıya uyandı
Fenerbahçe yönetiminden taraftarlarına büyük jest

Görülmemiş jest! Dev derbiye gidecek herkese dağıtacaklar

Parkta yere atılan çekirdek kabuklarını gören Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya çileden çıktı

Parkta gördükleri belediye başkanını çileden çıkardı
Avcılar'da köpeğe acımasızca işkence eden şahıs kıskıvrak yakalandı

Vicdanları sızlatan görüntüler: Yaptığının hesabını verecek!

Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem! Vatandaşlar sarsıntıya uyandı
Polislere müjde: Mesai saatleri değişiyor, fazla mesai ücreti geliyor

Polislere müjdeler art arda geldi! Yılların sorunları çözülüyor
Apartman girişinde pes dedirten görüntü: Süpürge sapıyla kendini tatmin etti

Bunu da gördük! Süpürge sapıyla kendini tatmin eden sapık