Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Nahçıvanlı askeri personele 21 Ağustos-1 Kasım arasında komando temel eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MSB, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden misafir askeri personele komando temel eğitimi verildiğini bildirdi. 21 Ağustos-1 Kasım tarihleri arasında süren eğitimin kurs kapanış töreni gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti askeri personeline "Komando Temel Eğitimi" verildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından, "Kardeş Azerbaycan ile eğitimde güç birliği" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızca, 21 Ağustos-1 Kasım tarihleri arasında Komando Temel Eğitimi alan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden misafir askeri personelin kurs kapanış töreni gerçekleştirildi."

Kaynak: AA
Erzurum'da Alparslan Kuytul'un tutukluluğunu protesto eden gruba polis müdahalesi! Çok sayıda gözaltı

Kuytulcular yürümek istedi, polis izin vermedi! Çok sayıda gözaltı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı! Yaylalar beyaza büründü

Ankara güne bu manzarayla uyandı! Her yer bembeyaz
Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak31

Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var23

Dün akşam telefonu eline alınca kabusu yaşadı!
Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini15

Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
8 kişiyi öldürdüğü silahın sırrı çözüldü! Satan kişi şaşırttı

Katliam silahının izi sürüldü! Ucu cezaevine çıktı
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş15

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri...