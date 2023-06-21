Nadir görülen deri hastalığına sahip bebek için açılan soybağı davası reddedildi

Uşak'ın Eşme ilçesinde Harlequin tipi iktiyozis hastalığıyla dünyaya gelen Gökdeniz T.'ye babası Musa T.'nin açtığı soybağı davası reddedildi. Adli Tıp Raporu'na göre, Musa T.'nin yüzde 99 oranında bebeğin biyolojik babası olabileceği tespit edildi. Ancak babanın avukatları, DNA testine itiraz etti. Bebeğin dedesi Sait Fidan kayyum olarak atanırken, soybağı davası reddedildi.

UŞAK'ın Eşme ilçesinde nadir görülen bir deri hastalığı olan, halk arasında 'yılan bebek' denilen Harlequin tipi iktiyozis hastalığıyla dünyaya gelen Gökdeniz T.'ye babası Musa T.'nin (32), 2,5 yıl önce açtığı soybağının reddi davasının istinaf yolu açık olmak üzere reddedilmesinin ardından konuşan anne Ela Fidan, "Bu davanın haklı gururunu taşıyorum ama bu davanın üzerimde bıraktığı yükü taşıyamıyorum" dedi.

Eşme'de 25 Ocak 2021'de, Harlequin tipi iktiyozis hastalığıyla dünyaya gelen Gökdeniz bebeğin annesi Ela Fidan (28) ile babası Musa T., doğumdan 3 ay önce boşanmak için Eşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Gökdeniz bebek doğduktan sonra ise baba Musa T., aynı mahkemede soybağının reddi davası açtı. Musa.T, bebeğin babasının kendisi olamayacağı iddiasıyla çocuğun soybağının nesebinin tespit edilmesini istedi. Bunun üzerine anne Ela Fidan, daha önce Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 'Çift DNA' davasını çözen avukat Zeynep Avcı'ya başvurdu. Avukatlar Zeynep Avcı ve Ahmet Ocak, Ela Fidan'ın avukatlığını üstlenirken; 18 Nisan 2022'de, mahkemeye verdikleri dilekçede, DNA testi talebinde bulundu.