Naci Görür'den deprem bölgesindeki yeni yapılaşmalarla ilgili uyarı: Artçılar sürerken beton dökmeyin

Prof. Dr. Naci Görür, artçı depremlerin devam ettiği bölgelerde beton dökmenin sakıncalı olduğunu söyledi. Betonun pirizlenme sürecinde ciddi çatlak ve tahribatlar alabileceğine dikkat çeken Görür, "Beton görevini göremez hale gelebilir" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde can kaybı 44 bin 218. Henüz tamamlanmayan hasar tespitlere göre yıkık ve yıkılacak bina sayısıysa 164 bin 321. Depremin yaralarını sarmak için bazı bölgelerde inşaat çalışmalarının başladığına işaret eden Prof. Dr. Naci Görür, artçı depremlerin devam ettiği bölgede böylesi bir işlemin tehlikeleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İNŞAATLARDA CİDDİ SORUNLAR ÇIKABİLİR

Deprem bölgelerinde artçı sarsıntıların devam ettiğini hatırlatan Görür, burada beton dökülmesi durumunda çatlakların oluşabileceğini ve inşaatlarda ciddi sorunlar çıkabileceğini vurguladı.

"BETON GÖREVİNİ GÖREMEZ HALE GELEBİLİR"

Görür'ün Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle: "Arkadaşlar, deprem bölgesinde artçı depremlerin yoğun olduğu bu zaman diliminde inşaatlarda beton dökmek son derece sakıncalıdır. Beton pirizlenme süresinde ciddi çatlak ve tahribat alabilir ve görevini göremez hale gelebilir."