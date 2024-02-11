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Myanmar'da kadın ve erkeklere zorunlu askerlik uygulaması! Süre 2 yıldan 5 yıla kadar uzatılabilecek

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2 yıl önce yaşanan askeri darbe sonucu demokrasiden eser kalmayan Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da yaşları 18 ila 35 olan erkeklerin ve 18 ila 27 olan kadınların en az 2 yıl askerlik yapması zorunlu hale getirildi. Olağanüstü durumlarda askerlik süresinin 5 yıla kadar uzatılabileceği kaydedildi.

Myanmar'da askeri yönetim, genç kadın ve erkeklerin zorunlu askerlik yapacağını duyurdu. Yaşları 18 ila 35 olan erkeklerin ve 18 ila 27 olan kadınların en az 2 yıl askerlik yapması zorunlu hale getirildi. Uygulamaya karşı çıkanlar ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

ASKERLİK SÜRESİ 5 YILA KADAR UZATILABİLECEK

BBC'nin haberine göre, Myanmar'da askeri yönetim, ülkedeki zorunlu askerlik uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, yaşları 18 ila 35 olan erkeklerin ve 18 ila 27 olan kadınların en az 2 yıl askerlik yapmasının zorunlu hale getirildiği bildirildi. Olağanüstü durumlarda askerlik süresinin 5 yıla kadar uzatılabileceği kaydedilen açıklamada, uygulamaya karşı gelenlerin 5 yıl hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.

SİLAHLI GRUPLAR ORDUYA KARŞI SALDIRI BAŞLATMIŞTI

"Üç Kardeşler İttifakı", 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı. Güneye doğru ilerleyen silahlı gruplar, Hindistan sınırında yer alan Chin eyaletindeki Rathedaung kasabasında bir karakol ile Myanmar ordusuna ait bir askeri kampı ele geçirmişti. Budist Arakan Ordusu'nun eyaletteki saldırılarından kaçan 43 asker Hindistan'ın Mizoram eyaletine sığınmış; Hint güvenlik güçleri de Myanmar askerlerini başka noktaya taşıyıp ardından da ülkelerine teslim ettiğini duyurmuştu. Arakan Ordusu'nun, Hindistan sınırında bulunan Chin eyaletindeki Paletwa kasabasının kontrolünü ele geçirdiği de öne sürülmüştü.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar'da 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından ordu, 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti. Ordu yönetimine karşı demokrasi taraftarları, ülkede gösteriler düzenlemeye başlamış, ordunun göstericiler üzerine ateş açması sonucu onlarca kişi tutuklanmış, yaralanmış veya hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Narter Nart:

Kadınlara zorunlu askerlik ülkemize çağ atlatır.. İki yıl süre boyunca kıymetin ne olduğunu anlarlar ve kararsızlık hastalıklarından ya da mal ve mülke yakınlıklarından vazgeçerler.. her biri belki gerçek prensesler olurlar. Kimbilir belki.

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