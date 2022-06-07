Müzisyen cinayetinde sanığın kız arkadaşı konuştu: Sosyal medyadan rahatsız ediyordu - Haberler

İZMİR'in Buca ilçesinde, eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan Şener Esen'in (42) öldürülmesiyle ilgili davada cinayet zanlısı Mehmet Ateş'in (25) kız arkadaşı M.B., tanık olarak ifade verdi. M.B., Esen'in, kendisini sosyal medya ve mesaj yoluyla rahatsız ettiğini, bunu öğrenen erkek arkadaşı Ateş'in de olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Olay, 4 Şubat 2022 günü saat 03.00 sıralarında, Yiğitler Mahallesi 337 Sokak'ta meydana geldi. Silah seslerini duyan mahalleli, dışarı çıktıklarında müzisyen Şener Esen'i kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Esen, kurtarılmadı. Şener Esen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

M.B.'nin ardından söz alan Esen'in avukatı Hasan Hüseyin Toros, tanığın ifadelerine katılmadıklarını ve baskı altında olduğunu düşündüklerini belirtti. Tanığın dinlenmesinin ardından heyet, ara kararını açıkladı. Ateş'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, yeni tanıkların dinlenmesine hükmederek, davayı 7 Temmuz tarihine erteledi.