Muttaki, Avrupa ülkelerinin ABD uçaklarına üs açmasını saldırılara ortaklık saydı

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İranlı milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Menuçehr Muttaki, İran'a karşı girişilecek yeni bir savaşın "Avrupa'ya sıçrayacağı" uyarısında bulundu.

Muttaki, katıldığı bir televizyon programında, İran'a yönelik saldırıların küresel etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere, Almanya, Portekiz ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinin topraklarını ve askeri üslerini ABD savaş uçaklarının kullanımına açmasının, bu ülkelerin İran'a yönelik ABD saldırılarına ortaklık ettiği anlamına geldiğini savunan Muttaki, İran'a karşı girişilecek yeni bir savaşın "Avrupa'ya sıçrayacağı" uyarısında bulundu.

Kaynak: AA