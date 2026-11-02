Muttaki, Avrupa ülkelerinin ABD uçaklarına üs açmasını saldırılara ortaklık saydı

Muttaki, Avrupa ülkelerinin ABD uçaklarına üs açmasını saldırılara ortaklık saydıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İranlı eski Dışişleri Bakanı Menuçehr Muttaki, İran'a karşı yeni bir savaşın "Avrupa'ya sıçrayacağı" uyarısında bulundu. Muttaki, İngiltere, Almanya, Portekiz ve İtalya'nın ABD savaş uçaklarına üs açmasının İran'a yönelik saldırılara ortaklık anlamına geldiğini savundu.
İranlı milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Menuçehr Muttaki, İran'a karşı girişilecek yeni bir savaşın "Avrupa'ya sıçrayacağı" uyarısında bulundu.
Muttaki, katıldığı bir televizyon programında, İran'a yönelik saldırıların küresel etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İngiltere, Almanya, Portekiz ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinin topraklarını ve askeri üslerini ABD savaş uçaklarının kullanımına açmasının, bu ülkelerin İran'a yönelik ABD saldırılarına ortaklık ettiği anlamına geldiğini savunan Muttaki, İran'a karşı girişilecek yeni bir savaşın "Avrupa'ya sıçrayacağı" uyarısında bulundu.