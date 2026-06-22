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Mut Bilim ve Sanat Merkezi'nde "Doğa Müzesi" açıldı

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mut Bilim ve Sanat Merkezi'nde oluşturulan Doğa Müzesi, düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Müzede megalodon köpek balığı dişi gibi nadir eserler sergileniyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mut Bilim ve Sanat Merkezi'nde oluşturulan "Doğa Müzesi" ziyarete açıldı.

Deveci Mahallesi'ndeki merkezde oluşturulan müzenin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Merkez Müdürü Hilal Tuncer, müzedeki koleksiyonun, geçmiş ve gelecek ile bilim ve doğayı buluşturduğunu söyledi.

Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Ayas da doğa müzelerinin, genç kuşakların biyolojik çeşitliliği tanıması açısından önem taşıdığını belirtti.

Megalodon köpek balığına ait dişin müze koleksiyonunda yer aldığını dile getiren Ayas, "Megalodon dişi her müzede bulunmaz. Bu dişe Mersin Üniversitesi Deniz Canlıları Müzesi olarak katalog numarası verdik. Fakültemizde değil Mut'ta sergilenmesinin daha doğru olacağını düşündük." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesen Kaymakam Osman Çelikkol ve katılımcılar, müzedeki eserleri inceledi.

Kaynak: AA / Ahmet Güler
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