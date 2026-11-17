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Irak'ın Musul kentinde, 17 Kasım Türkmen Dili ve Kültür Günü dolayısıyla Yunus Emre Enstitüsü ve Türkmen Kardeşlik Ocağıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı, Yunus Emre Enstitüsü Bağdat Temsilcisi Yusuf Karakahraman, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Musul İl Başkanı Lokman Reşidi, Türkmen gençlik teşkilatı ve yerel yetkililer katıldı.

Basına açıklamada bulunan Musul Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Gürsel Efendioğlu, Musul'da Türkmen Dili ve Kültür Günü etkinliğini Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Saddam döneminde Türkmenlerin özellikle kültürel alanda çok zorluklar yaşadıklarını hatırlatan Efendioğlu, 2003'ten sonra yaşanan siyasi değişimlerle Türkmenlerin kültürel, sosyal ve siyasi faaliyetlerini daha geniş imkanlarla gerçekleştirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Efendioğlu, Türkmenlerin geçmişte kültürel faaliyetlerini devlet baskısı altında, sınırlı imkanlarla ve çoğu zaman gizlilik içerisinde yürütmek zorunda kaldığını belirterek, bugün bu faaliyetleri Türk kurumlarının desteğiyle daha görkemli yaptıklarına dikkat çekti.

Türkiye ile Irak Türkmenleri arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkati çeken Efendioğlu, Türkiye'nin her zaman Türkmenlerin yanında olduğunu ve farklı alanlarda destek sunduğunu dile getirdi.

Musul'da Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin bu desteğin güzel örneklerinden biri olduğunu kaydeden Efendioğlu, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna teşekkür etti.

"YEE ve Türkiye Maarif Vakfı yakında Musul'da faaliyet gösterecek"

Türkiye'den Irak Türkmenlerinin dil ve kültürel mirasına desteklerini sürdüreceklerini belirten Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı, Türkmen dilinin ve kültürünün Irak'ın kültürel zenginliğinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Varlı, Türkmenlerin Irak'ın asli unsurlarından biri olduğunu ve yüzyıllardır Musul başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde diğer topluluklarla barış ve huzur içerisinde yaşadığını ifade etti.

Türkmenlerin Irak'ın karşılaştığı zorluklarda önemli fedakarlıklar gösterdiğini belirten Varlı, kendi kimliklerine ve kültürlerine sahip çıkarak ülkedeki varlıklarını güçlendirdiklerini kaydetti.

Türkmen Türkçesinin Türkmen kimliğinin ve kültürünün temel unsurlarından biri olduğuna dikkati çeken Varlı, dilin yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda milletlerin hafızasını, tecrübelerini ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktaran önemli bir miras olduğunu vurguladı.

Varlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk dili ile milli kimlik arasındaki güçlü bağa dikkati çektiğini hatırlatarak, Türk Dil Kurumunun 1932 yılında kurulduğunu anımsattı.

Türkçenin dünya genelinde tanıtılması ve yaygınlaştırılmasında Yunus Emre Enstitüsü ile Türkiye Maarif Vakfının önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Varlı, yakın zamanda Yunus Emre Enstitüsünün Musul'da faaliyet göstermesine ve Türkiye Maarif Vakfı Musul Okulunun açılmasına tanıklık edeceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin Iraklılarla ortak bir gelecek inşa etme konusunda kararlı olduğunu belirten Varlı, Türkmen Dil ve Kültür Günü'nün Musul, Telafer ve Türkmenlerin yaşadığı diğer bölgelerde çeşitli etkinliklerle kutlanmasını ve geleneksel hale gelmesini temenni etti.

Varlı, etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür etti.

"Türkmenler dillerine, bayraklarına ve kültürlerine sahip çıkmalı"

Türkmen dilinin ve kültürünün korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirten ITC Musul İl Başkanı Lokman Reşidi, Türkmenlerin milli ve kültürel değerlerine sahip çıkmasının önemine dikkati çekti.

Reşidi, Türkmenlerin bu zor coğrafyada dillerine, bayraklarına ve kültürlerine en iyi şekilde sahip çıkması gerektiğine vurgu yaptı.

Türkmenlerin bu topraklarda varlığını göstermesi için bu tür etkinliklerin gelenek haline gelmesini isteyen Reşidi, Türkmen Dil ve Kültür Günü'nü kutladı.

"Türkçe dünyada yaklaşık 300 milyon kişi tarafından konuşuluyor"

Ortak dil, tarih ve kültürün Türkiye ile Irak Türkmenleri arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendiren en önemli değerler olduğunu belirten Yunus Emre Enstitüsü Bağdat Temsilcisi Yusuf Karakahraman, Türkmen dilinin ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmaları desteklediklerini söyledi.

Karakahraman, Yunus Emre Enstitüsü olarak ortak dil ve kültürün yaşatılmasına, gelecek nesillere aktarılmasına ve Türkiye ile Irak Türkmenleri arasındaki gönül bağlarının güçlendirilmesine katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Türkçenin dünyada geniş bir coğrafyada yaklaşık 300 milyon kişi tarafından konuşulduğunu kaydeden Karakahraman, Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenenlerin sayısının Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfının çalışmalarıyla giderek arttığını belirtti.

Karakahraman, Enstitünün 70 ülkedeki 93 merkezinde Türk dilini ve kültürünü tanıtmaya devam ettiğini aktardı.

Farklı ülkelerde Türk dili ve kültürüne yönelik özel günlerin kutlandığını hatırlatan Karakahraman, Kuzey Makedonya'da 21 Aralık'ın Türkçe Dil Bayramı olarak kutlandığını belirtti.

Musul'da da Türk dili ve kültürünün tanıtılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Karakahraman, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunun desteğiyle Musul Irak Türkmen Kardeşlik Ocağıyla yeni ve ortak etkinlikler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA