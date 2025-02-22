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Mustafa Sarıgül diz çöküp konuştu, Özel'in keyfi yerine geldi: Sizi başbakanlıkta ziyaret edeceğiz

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, halk buluşmasında sahneye çıkıp diz çökerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslendi. Sarıgül, "Allahım izin verirse Can Erzincan'ın dilekleri tutar ve bir gün Başbakanlık'ta sizi ziyaret edeceğiz efendim." derken, Özel gülerek karşılık verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün Erzincan'da katıldığı halk buluşmasında ilginç anlar yaşandı. Sahneye çıkan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül diz çöküp Özel'e seslendi. Sarıgül, Özel'i başbakan olarak görmek istediğini ifade etti.

SARIGÜL SAHNEDE DİZ ÇÖKTÜ

Sarıgül yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Sayın Genel Başkanım, Can Erzincan diyor ki, 'İncinsen de incitme'. Can Erzincan diyor ki, 'Düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın'. Can Erzincan diyor ki, 'Komşusu açken, tok olan bizden değildir'. Can Erzincan diyor ki 'Veren el alan elden daha da üstündür'. Can Erzincan'ın örfü, Can Erzincan'ın töresi, Can Erzincan'ın gelenekleri Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanı'nın olduğu yerde biz fazla konuşmayız. Sayın Genel Başkan bu gelişinizi Can Erzincan saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Ama Can Erzincanlılar diyor ki, 'Bizim etrafımız dağlık, ortası bağlık, rüzgarı sert, delikanlısı mert. Bizim delikanlı genel başkanımızı mutlaka yazın Can Erzincan'da, Dörtyol'da, meydanda ağırlamak istiyoruz'.

"SAYIN GENEL BAŞKANIM, SİZİ BAŞBAKANLIK'TA GÖRECEĞİZ"

Canım Genel Başkanım, Avrupa'nın, demokratik dünyanın en genç genel başkanısınız. Canım Genel Başkanım, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü Parlamento, bağımsız yargı... Allahım izin verirse Can Erzincan'ın dilekleri tutar ve bir gün Başbakanlık'ta sizi ziyaret edeceğiz efendim. Efendim ama o Başbakanlık'ta olduğunuz zaman Bakanlar Kurulu'nu yazarken Can Erzincan'ı unutmayın.

Can Erzincanlılar adına son sözüm şudur, heyecan var, enerji var, güzellik var. Sabahın alaca karanlığında kalkan çoluğunun, çocuğunun rızkını namuslu ve dürüst yollardan kazanan Can Erzincanlılar diyorlar ki sizlere, 'Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun. Sevdiğiniz, seveniniz bol olsun ama bir yanı Erzincanlı olsun'."

Mustafa Sarıgül diz çöküp konuştu, Özel'in keyfi yerine geldi: Sizi başbakanlıkta ziyaret edeceğiz
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKablobükücü:

bol bol ?????? yapmış

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