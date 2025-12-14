Dedesinin 85 yıllık sefer tasıyla başladığı antika koleksiyonunu restoranında sergiliyor

Haberler

Nevşehir'de yaşayan Mustafa Laçin, 85 yıllık sefer tası ile başlayan antika tutkusunu restoranında sergileyerek ziyaretçilerine geçmişin nostaljisini yaşatıyor. 800 parçalık koleksiyonu ile hem yerlilerin hem de turistlerin ilgisini çekiyor.

Nevşehir'de yaşayan Mustafa Laçin, dedesinden hatıra kalan 85 yıllık sefer tasından doğan tutkuyla biriktirdiği antika eşyaları restoranında sergiliyor.

Kentte yeme içme sektöründe hizmet sunan 46 yaşındaki Laçin, 20 yıldır satın aldığı veya hediye olarak gelen antika eşyalardan koleksiyon oluşturdu.

Laçin, evinde ve deposunda biriktirdiği yaklaşık 800 parça antikayı geçen yıl açtığı yeni işletmesinde oluşturduğu alanda sergilemeye başladı.

Restoranda sergilenen piyano, gramofon, kukla, Yeşilçam afişleri gibi farklı dönemlere ait eşyalar, müşterilerin ilgisini çekiyor.

"Yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor"

Mustafa Laçin, AA muhabirine, gençlik yıllarında dedesinin hediye ettiği sefer tasıyla eski eşyalara ilgisinin başladığını ve zaman içinde geniş bir koleksiyon oluşturduğunu söyledi.

Restorana gelen yerli ve yabancı konukların, sergilediği antikaları incelediğini ve ortama kattığı mistik havadan hoşlandığını anlatan Laçin, "Buradaki tarihi kültürel varlıklar geçmişimizi hatırlatıyor. İnsan geçmişine ve benliğine dönüyor. Ondan dolayı da yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor. Bu ortam insanları hoşnut ediyor. İnsanları çocukluğuna, gençliğine götürüyor." diye konuştu.

Laçin, antika koleksiyonuna her geçen yıl yeni parçaların eklenmesinin kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi.

Müşterilerinden bazılarının eşyaları görmek için iş yerine geldiğini kaydeden Laçin, şöyle konuştu:

"Dedem bana sefer tası hediye etmişti. Onun hediyesi üzerine bende bu tarz eşyalara karşı hobi oluştu. Bundan dolayı da mutluluk duyuyorum. Her baktığımda dedemi hatırlıyorum. Bu ürünlerin her birinde insanların anılarını ve yaşanmışlıklarını hissediyorum. Aynı his ve duyguları misafirlerimizle de paylaşmak istedim. Onların ilgi ve alakası da aynı şekilde benim düşündüğüm tarzda oldu. Uzun zamandır restoran işletmeciliği yapıyoruz. Konseptimizin içine bu ürünleri de katalım istedik. Sefer tası, ibrik, radyo, televizyon gibi ürünler var. Gerçekten de insanlar gayet memnun ve hoşnut. İleride insanların rahatça girip inceleyebileceği, anılarını tazeleyebileceği müze tarzı bir mekan oluşturmayı hedefliyorum."

Müşteriler restoranda oluşturulan atmosferden memnun

Müşterilerden Gamze Akyol ise eşi ve çocuğuyla inceledikleri eski eşyalardan etkilendiklerini söyledi.

Çocuğunun da bu sayede kendi dönemlerini gördüğünü ifade eden Akyol, "Bizim için güzel bir ortam oluşturulmuş. Yemek yerken onları izlemek eski zamanlara götürüyor. Sadece bizim dönemimiz değil, anne ve babamızın dönemiyle alakalı da çok şey var." dedi.

Mustafa Akyol da zaman zaman işletmeye geldiğini belirterek, antika eşyaların sunduğu atmosferden keyif aldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
500

