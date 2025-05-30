Mustafa Karaman Bağ Evinde Ölü Bulundu

Mustafa Karaman Bağ Evinde Ölü Bulundu
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kaybolan 25 yaşındaki Mustafa Karaman, babası tarafından bağ evinde ölü bulundu. Cinayet aletinin balta olduğu belirlendi ve jandarma olaya el koydu.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde salı gününden bu yana haber alınamayan Mustafa Karaman (25), babası tarafından kendilerine ait bağ evinde ölü bulundu. Karaman'ın baltayla öldürüldüğü, cinayet aletinin de cesedin yanında bulunduğu öğrenildi.

Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Üreğil Mahallesi'nde oturan ve salı gününden bu yana oğlu Mustafa Karaman'dan haber alamayan babası, gece saatlerinde kendilerine ait bağ evine gitti. Eve giren baba, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Babanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlendi. Cinayet aleti balta da cesedin yanında bulunurken, jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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