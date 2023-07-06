Mustafa Erdem'den Bakan Şimşek'e: 'Enflasyon Madde Sepeti Verileri Açıklanmazken Tüik Verilerinin Güvenilir Olduğuna Dair Kanıtlar Nelerdir'

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, “Enflasyon Madde Sepeti verileri açıklanmazken TÜİK verilerinin güvenilir olduğuna dair sunulabilecek olan kanıtlar nelerdir? TÜİK tarafından açıklanan 2023 Mayıs ayı enflasyon verilerinde, doğal gaz fiyatları için ‘sıfır fiyat’ yönteminin uygulanmasının etkili olduğu iddiaları doğru mudur? Bu tür iddialar, TÜİK verilerinin şaibeli olduğunun göstergesi değil midir” diye sordu.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, "Enflasyon Madde Sepeti verileri açıklanmazken TÜİK verilerinin güvenilir olduğuna dair sunulabilecek olan kanıtlar nelerdir? TÜİK tarafından açıklanan 2023 Mayıs ayı enflasyon verilerinde, doğal gaz fiyatları için 'sıfır fiyat' yönteminin uygulanmasının etkili olduğu iddiaları doğru mudur? Bu tür iddialar, TÜİK verilerinin şaibeli olduğunun göstergesi değil midir" diye sordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün haziran ayı enflasyonunu yüzde 3,92, yıllık enflasyonu ise yüzde 38,21 olarak açıklamıştı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise haziran ayı enflasyon oranını yüzde 8,54, yıllık enflasyonu ise yüzde 108,58 olarak hesaplamıştı.

Mustafa Erdem, konuyu Meclis gündemine taşıdı ve TÜİK'in Haziran 2022'den bu yana açıklamadığı Enflasyon Madde Sepeti verilerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

"ENFLASYON MADDE SEPETİ VERİLERİNİN AÇIKLANMAMASI, ENFLASYON VERİLERİNİ ŞAİBELİ HALE GETİRMEKTEDİR"

Erdem, önergesinde şunları kaydetti:

"TÜİK tarafından 2022 Haziran ayından itibaren 'Enflasyon Madde Sepeti Verileri' açıklanmamakta, dolayısıyla alım gücüne yansımanın resmi olarak açıklanmaması belirsizliğe sebep olmaktadır. Ankara 6. İdare Mahkemesi, 31 Mart 2023 tarih, 2022/2383 esas ve 2023/700 sayılı kararında, DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) tarafından istenen bilgilerin TÜİK tarafından elde edilen ve önceki yıllarda da kurum tarafından yayımlanmış olan istatistiksel verilere ilişkin olduğu ve bu bilginin kurumun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğu gerekçesiyle bilgi edinme talebinin reddinin hukuksuz olduğuna ve dava konusu ret işleminin iptaline karar vermişti. Yargı kararına rağmen, çeşitli temel gıda maddeleri ile ürünlerin ortalama fiyatlarının dönemsel olarak karşılaştırılmasına imkan veren madde fiyat listesinin (enflasyon sepetinin) TÜİK'e göre 'yanlış anlaşılma ve yanıltıcı değerlendirmelere sebebiyet verme' gerekçesiyle halen açıklanmaması, enflasyon verilerini daha da şaibeli hale getirmektedir.

"AKP'NİN KÖTÜ YÖNETİMİNİ GİZLEMEYE, MEMUR VE EMEKLİYE VERİLECEK ZAMLARIN GASPINA YÖNELİK HAZIRLANMIŞ TÜİK VERİLERİNİ KABUL ETMİYORUZ"

TÜİK'in açıkladığı aylık yüzde 3,92, yıllık yüzde 38,21 enflasyon oranı, Saray talimatlı komik rakamlardan ibaret. AKP iktidarının kötü ekonomi yönetimini gizlemeye, memur ve emekliye verilecek zamların gaspına yönelik olarak hazırlanmış TÜİK verilerini kabul etmiyoruz. CHP olarak bizim önerimiz, memur maaşlarının 2012'de olduğu gibi güncel asgari ücretin iki buçuk katına göre hesaplanmasıdır. Seçim vaatlerimizden biri olarak, asgari ücret önerimiz ise 15 bin TL iken en düşük memur maaşı buna göre 37 bin 500 TL olmalıdır. Dizginlenemeyen enflasyon karşısında olması gereken budur. Kaldı ki AKP bu düzenlemeyi kendisinin belirlediği güncel asgari ücret üzerinden bile yapsa en düşük memur maaşının, 11 bin 402 x 2,5'ten 28 bin 505 TL olması gerekir. Ama tabii yine yoksulluk sınırının altında kalır. Gördüğünüz gibi AKP iktidarının işçiye, memura, emekliye reva gördüğü sistem bundan ibaret. Amaç, vatandaşı yoksullukta eşitleyip yandaşı zengin etmek.

"TÜİK VERİLERİNİN BAĞIMSIZ KURULUŞLARDAN FARKLI AÇIKLANMASININ AMACI MAAŞ ZAMMINI DÜŞÜK UYGULAMAK MIDIR"

Mustafa Erdem, Bakan Şimşek'e şu soruları yöneltti:

"Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin 31 Mart 2023 tarih, 2022/2383 esas ve 2023/700 sayılı kararına rağmen TÜİK tarafından ısrarla 'Enflasyon Madde Sepeti' verilerinin açıklanmamasının gerekçesi nedir? Söz konusu yargı kararına uyulmamasına karşı TÜİK Başkanlığı hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır? Bağımsız kuruluşlara göre yüzde 8,54 olan Haziran 2023 dönemine ait aylık enflasyonun TÜİK tarafından yüzde 3,92 olarak açıklanmasıyla altı aylık enflasyon farkının maaşlara daha az yansıması, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam miktarının olması gerekenden daha düşük uygulanması mı amaçlanmaktadır?

"ENFLASYON MADDE SEPETİ VERİLERİ AÇIKLANMAZKEN TÜİK VERİLERİNİN GÜVENİLİR OLDUĞUNA DAİR SUNULABİLECEK KANITLAR NELERDİR"

ENAG'ın Haziran 2023 dönemine ait enflasyon oranı yüzde 8,54, yıllık enflasyon ise yüzde 108,58 iken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları her alanda yüksek enflasyonla boğuşurken TÜİK, aradaki uçurum kadar farklı verileri nasıl ve hangi rakamlara göre hazırlamaktadır? Enflasyon Madde Sepeti verileri de açıklanmazken TÜİK verilerinin güvenilir olduğuna dair sunulabilecek olan kanıtlar nelerdir? TÜİK tarafından açıklanan 2023 Mayıs ayı enflasyon verilerinde, doğal gaz fiyatları için 'sıfır fiyat' yönteminin uygulanmasının etkili olduğu iddiaları doğru mudur? Bu tür iddialar, TÜİK verilerinin şaibeli olduğunun göstergesi değil midir?"