Mustafa Elitaş'tan Darende'de Manevi Ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Malatya'nın Darende ilçesinde Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi'ni ziyaret etti.

Külliyeyi gezen Elitaş ve beraberindekiler, Hulusi Efendi Vakfı Genel Müdürü Abdullah Süren'den bilgi aldıktan sonra Somuncu Baba Türbesi'ne geçti.

Elitaş, burada yaptığı konuşmada, manevi bir atmosfer yaşadıkların belirtti.

Anadolu'nun gönül erenlerinden Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri'nin huzurunda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını aktaran Elitaş, "Buranın kendine has manevi havasını teneffüs ettik. Somuncu Baba, şöhretten kaçarak doğduğu Kayseri'nin Akçakaya beldesinden birçok farklı beldeye giderek irşat görevlerini yerine getirmiş, insanları hak yolunda aydınlatmıştır." diye konuştu.

Hulusi Efendi Vakfı'nın gönüllere dokunan hizmetlerini de takdirle karşıladığını dile getiren Elitaş, "700 yıllık tarihi süreçte ecdadımızın manevi iklimini günümüze taşımaları gerçekten takdire şayan. Bu güzel gayretlerinden ötürü vakfı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Külliye ziyaretinin ardından Elitaş ve beraberindekiler, ilçedeki Özel Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Müzesi, Tohma Kanyonu, Hamidiye Çarşısı ve Kudret Havuzu'nu gezdi.

İlçede vatandaşlarla da bir araya gelen Elitaş, yeni evlenen bir çifte mutluluk diledi.

Elitaş'a Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti.