Müslüme'nin ölümüne ilişkin, cesedin bulunduğu bölgede keşif yapıldı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) ölümüne ilişkin biri tutuklu 4 aile bireyinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında alınan karar gereği olay yerinde keşif yapıldı.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) ölümüne ilişkin biri tutuklu 4 aile bireyinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında alınan karar gereği olay yerinde keşif yapıldı. Yapılan keşifte avukatlar, minik Müslüme'nin cesedinin bulunduğu noktaya kendi imkanlarıyla çıkmasının mümkün olmadığının bilirkişi raporuna eklenmesini talep etti.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021'de Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısıyla bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde, ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Müslüme, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

Keşif ekibinin yaya olarak güçlükle ulaştığı mevkide yapılan incelemede, Müslüme'nin cesedinin bulunduğu bölgeye kendi imkanlarıyla çıkmasının mümkün olmadığı, Mersin Barosu avukatları tarafından dile getirildi. Avukatlar, bu bilginin bilirkişi raporlarına eklenmesini talep etti. Minik Müslüme'nin ölümüne ilişkin davanın 2'nci duruşması ise 27 Ekim'de görülecek.