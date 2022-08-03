Kabe'ye gidecek Müslümanlar için büyük sevinç! Etrafındaki bariyerler 2 buçuk yıl sonra kaldırıldı - Haberler

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Kabe'ye gidecek Müslümanlar için büyük sevinç! Etrafındaki bariyerler 2 buçuk yıl sonra kaldırıldı

Suudi Arabistan'da Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde Kabe'nin etrafına bariyerler yerleştirilmişti. 2020 yılının Mart ayında yerleştirilen bariyerlerin 2,5 yıl sonra kaldırılmasının ardından Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma imkanı buldu.

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Covid-19 salgınında Kabe'ye dokunulmamasıyla birlikte bir değişikliğe gidildi. Geçtiğimiz günlerde örtüsü değiştirilen Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.

Haremeyn İşleri Başkanlığı sosyal medya hesabında bir açıklama paylaştı. Başkanlık "Kabe'yi çevreleyen koruyucu bariyerler kaldırılmaya başlandı" ifadesiyle bariyerleri kaldırdıklarına dair görseller paylaşıldı.

Müslümanlar için büyük sevinç! Kabe'nin etrafındaki bariyerler 2,5 yıl sonra kaldırıldı

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe imamı Abdurrahman es-Sudeysi de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Umre mevsiminin başlamasıyla birlikte Kabe'yi çevreleyen bariyerlerin kaldırılmasının onaylandığını" belirtti.

Müslümanlar için büyük sevinç! Kabe'nin etrafındaki bariyerler 2,5 yıl sonra kaldırıldı

Öte yandan Sudeysi, bariyerlerin kaldırılmasıyla ilgili özellikle umre döneminde Mescid-i Haram'da yaşanan yoğunlukta Müslümanların ibadetlerini yerine getirmesini kolaylaştıracağını ifade etti.

Müslümanlar için büyük sevinç! Kabe'nin etrafındaki bariyerler 2,5 yıl sonra kaldırıldı

Haberler.com / Miray Kaya - Güncel

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