Kabe'ye gidecek Müslümanlar için büyük sevinç! Etrafındaki bariyerler 2 buçuk yıl sonra kaldırıldı

Covid-19 salgınında Kabe'ye dokunulmamasıyla birlikte bir değişikliğe gidildi. Geçtiğimiz günlerde örtüsü değiştirilen Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.

BARİYERLERİN KALDIRILDIĞINA DAİR GÖRSELLER PAYLAŞILDI

Haremeyn İşleri Başkanlığı sosyal medya hesabında bir açıklama paylaştı. Başkanlık "Kabe'yi çevreleyen koruyucu bariyerler kaldırılmaya başlandı" ifadesiyle bariyerleri kaldırdıklarına dair görseller paylaşıldı.

UMRE MEVSİMİ BAŞLADI

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe imamı Abdurrahman es-Sudeysi de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Umre mevsiminin başlamasıyla birlikte Kabe'yi çevreleyen bariyerlerin kaldırılmasının onaylandığını" belirtti.

"MÜSLÜMANLAR İBADETLERİNİ YERİNE GETİRSİN"

Öte yandan Sudeysi, bariyerlerin kaldırılmasıyla ilgili özellikle umre döneminde Mescid-i Haram'da yaşanan yoğunlukta Müslümanların ibadetlerini yerine getirmesini kolaylaştıracağını ifade etti.