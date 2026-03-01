Müslüman olan İspanyol Rafael Hernandez, at sırtında Endülüs'ten Mekke'ye giderek 'sözünü' tuttu

Müslüman olduktan sonra hayata bakışı değişen, Allah'a verdiği sözü tutmak amacıyla at üstünde Endülüs'ten Mekke'ye 6 bin kilometreden fazla yol kateden İspanyol emekli öğretmen Rafael Hernandez Mancha, bu yolculuktan sonra tamamen özgür hissettiğini ve huzur içinde ölebileceğine inandığını söyledi.

İspanya İslam Cemaatleri Birliğinin (UCİDE) verilerine göre ülkede son 30-40 yıllık dönemde Müslümanlığı seçen yaklaşık 40 bin İspanyol'dan biri olan Rafael Hernandez, 38 yıl önce İslam'ı tanımasıyla yaşadığı içsel seyahati ve birçoğu için "imkansız görülen" Endülüs'ten Mekke'ye atla hac yolculuğunu AA muhabirine anlattı.

Rafael Hernandez, hem kelimeişehadet getirip Müslümanlığa adım attığı hem de 13 Ekim 2024'te atla Mekke yolculuğuna başladığı, 9. yüzyıldan miras kalan İspanya kırsalındaki ilk cami özelliğine sahip Almonster la Real'de yaptığı açıklamada, 24 yaşındayken okuduğu Kur'an-ı Kerim sayesinde ilk kez İslam'la ve Müslümanlarla tanıştığını söyledi.

Endülüs İslam Dönemi'nin (711-1492) etkisiyle Müslümanlar için İspanya'daki en kutsal topraklar olan Endülüs'te doğup büyüyen 62 yaşındaki Rafael Hernandez, lisedeyken coğrafya öğretmeni olabilmek için üniversitede sınavlara hazırlandığı sırada okuduğu kitaplar ve ailesinin gelenekleri üzerine yaptığı araştırmalar sayesinde İslam'la tanıştığını dile getirdi.

"Müslüman olmak, hayata anlam katmak demek"

Müslüman olduktan sonra kimliğinde herhangi bir değişiklik yapmadan "Abdellah" ismini alan Rafael Hernandez, "Benim için Müslüman olmak, hayata anlam katmak, doğru bir davranışta bulunmak ve iyi ile kötü arasında doğru seçimi yapabilmenizi sağlayan kurallara sahip olmak demektir." şeklinde konuştu.

İki Endülüslü Müslüman Mohammed del Corral ve Omar Paton'ın 1491-1495 yıllarında atla İspanya'dan Mekke'ye seyahatini örnek aldığını anlatan Rafael Hernandez, Müslüman olduktan sonra bu yolculukla ilgili Allah'a verdiği sözü 36 yıl sonra tutmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kendisi gibi atı olan iki arkadaşı ve olumsuzluklara karşı araçla yanlarında bulunan kişiyle Almonaster la Real'den yola çıktıklarını söyleyen Rafael Hernandez, 12 ülke geçerek 8 ay süren seyahatlerini "mucizelerle dolu, ruhani olarak çok yoğun, heyecan verici ve inanılmaz" olarak nitelendirdi.

"Paramız olmadan ama Allah'ın yardımıyla hedefimize ulaşacağımız inancıyla yola çıktık." diyen Rafael Hernandez, sözlerine şöyle devam etti:"

"533 yıldır kimse atla buradan Mekke'ye seyahat etmiyordu. Son olarak bu seyahati 1491 yılında Muhammed del Corral ve Omar Paton yapmıştı. Onlar da Türkiye'den geçmişti ve o zaman da Türkiye, onlara yardım etmişti. Bize de çok yardım ettiler. Heyecan veren ve diğer yandan hayatımızı değiştiren bir seyahat oldu. Hacca gitmek, zaten tek başına çok büyük bir heyecan ama buradan atla çıkıp o yolculuğu yapmak, bunun sonunda Kabe'ye dokunmak, gerçekten çok duygusal ve yoğun bir şey. Bu yolculuktan sonra hayatı daha farklı görmeye başlıyorsun."

Önceden vadedilen ekonomik yardımı seyahatten sadece bir hafta önce başaramayacakları gerekçesiyle alamadıklarını anlatan Rafael Hernandez, yanlarına 1500'er avro alarak 3 arkadaş olarak yola çıktıklarını söyledi.

Rafael Hernandez, "İspanya'dan çıkmadan daha Zaragoza'ya geldiğimizde paramız bitmişti. Bunuel ilçesindeki Faslı gündelik tarım işçilerinin aralarında 2 bin avro toplayarak bize vermelerini, Fransa'nın Toulouse, İtalya'nın Verona kentlerinde, Bosna'da, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde, Türkiye'de, Ürdün'de bizi gören herkesin yardım eli uzatmasını asla unutmayacağım." dedi.

"Türkiye'de asla unutamayacağımız çok fazla anı var"

Türkiye'ye giriş yaptıklarında geçen yıl ramazanın ilk günü olduğunu belirten Rafael Hernandez, "Türkiye'de yaşadığımız, asla unutamayacağımız çok fazla anı var ama biri bizim için mucize değerinde." dedi.

Rafael Hernandez, Adana'da yaşadıkları olayı şöyle anlattı:

"Atlarımızın yeşil ot yemesi gerekiyordu. Tam aramızda bunu konuşup yakındığımız bir anda arabasıyla yaklaşan yaşlı, bizi durdurup 'İspanyollar, İspanyollar!' diye seslendi. Sanırım bizi televizyonda görmüştü. Ne olduğunu anlamadan bir de baktık ki iki kilometre ötede bizi bekliyor. 'Dur, dur, dur!' diye bağırdı. 'Hemen inin!' dedi. Bizi kendisinin olduğunu söylediği yeşil buğdaylarının bulunduğu tarlaya götürdü ve 'Atlarınızı buraya salın, iyice karınlarını doyursunlar.' dedi. İspanya'da böyle bir şey düşünülmez, atları buğday tarlasına sürmek, neredeyse suç sayılır ama o bize yardım etti."

Aslında tüm hac yolculuğumuz mucizelerle doluydu. Türkiye'de yaşadığımız olay da benim için mucizeydi. Allah, tüm seyahat boyunca bizim yardımcımız oldu."

Bosna günlerine de değinen Rafael Hernandez, "Bosna'nın yeri bizim için çok ayrı. Herkesten özür dileyerek söylemek isterim ki dünyanın en güzel ülkesi Bosna. Türkler alınmasın ama Bosnalılar gerçekten olağanüstü insanlar. Bizim için adeta çıldırdılar." dedi.

"İçimde tam huzura erdim"

Rafael Hernandez, Türkiye'den 5 haftalık seyahatin ardından Suriye'ye, oradan da Ürdün ve Suudi Arabistan'a geçerek hac yolculuklarını Mekke'de tamamladıklarını söyledi.

Atlarını satarak İspanya'ya uçakla geri döndüklerini anlatan Rafael Hernandez, "Allah'a olan sözümü tuttum. Allah ile aramdaki bağda ve kendi içimde tam bir huzura erdim. Tabii ki ailemle ya da kendimle ilgili halen projelerim var ama artık kendimi özgür kalmış hissediyorum. Hayatta yapmam gerekeni yaptım, huzur içinde ölebileceğime inanıyorum." şeklinde konuştu.

Küçükken babasının "Oğlum, yüzünü, ağzını, burnunu güzelce üçer kez yıka." dediğini anlatan Rafael Hernandez, bunun abdest almak gibi bir İslam geleneği olduğunun farkına vardığını, Endülüs İslam Dönemi'nin İspanya'ya katkısının tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu dile getirdi.

"Bu toprakların geçmişi, barış, birlikte yaşam ve ışıktır." diyen Rafael Hernandez, şunları ifade etti:"

"Ümmetin tarihinde Endülüs kadar güzel, zengin, ilerici bir toprak olduğunu sanmıyorum. Engizisyon (Orta Çağ'daki Katolik Kilisesi mahkemeleri) burada insanlara hayatta kalmaları karşılığında İslam'ı unutmayı şart koydu ama derinlere baktığınızda İspanyol halkının büyük bir çoğunluğunun kökeni Müslüman'dır. O yüzden bu, benim için geçmişimizi geri kazanmak gibi bir şey. Endülüs marşında da bu var. 'Eski halimize dönmek istiyoruz.' diyor."

Rafael Hernandez, atla hac yolculuğunu anlatmak üzere 10 Mart'ta İstanbul'a gideceğini sözlerine ekledi.