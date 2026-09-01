CHP'den 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, barışın yalnızca savaşın olmadığı bir dünya değil, adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün güvence altında olduğu yaşam düzeni olduğunu belirtti.

Müslim Sarı, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Barış, yalnızca savaşın olmadığı bir dünya değil; adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün güvence altında olduğu bir yaşam düzenidir. Başta bölgemiz olmak üzere dünyanın dört bir yanında çatışmaların sona erdiği, halkların kardeşçe ve huzur içinde yaşadığı bir gelecek için barışı savunmaya devam edeceğiz. 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA